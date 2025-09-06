Un canario que vive en Noruega relata su primer día de trabajo como lavaplatos y desata un debate: “Seguro que alguien dirá…”

El joven Jesús, un canario residente en Noruega, ha compartido en su cuenta de TikTok @jesuslrh2.0 cómo fue su primer día de trabajo en el restaurante de un hotel del país nórdico.
El vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones, mezcla anécdotas de su jornada con un pequeño error que marcó su estreno laboral.
Jesús relata que, tras casi perder el tren de camino al trabajo, llegó puntual para iniciar su jornada como lavaplatos en la cocina del hotel.
La sorpresa llegó al terminar: cuando se marchaba a casa, su jefe lo llamó de nuevo porque la zona no había quedado lo suficientemente limpia. “Di por hecho que todo estaba bien, pero no pregunté. Ese fue el error”, explica en el vídeo.
El joven reconoce que la experiencia fue dura, sobre todo por el calor y el vapor en la cocina, pero la asume como una lección: preguntar siempre y no dar nada por sentado.
El debate en los comentarios: “Te vas a Noruega a trabajar de lavaplatos”
El testimonio de Jesús ha abierto un debate entre usuarios de TikTok. Algunos cuestionan su decisión de emigrar para trabajar en hostelería: “Y te vas a Noruega a trabajar de limpia platos cuando en Canarias ese trabajo lo encuentras sin problema… seguro que alguien dirá que pagan más, pero allí también pagas alojamiento y transporte”, escribió un usuario.
Otros, en cambio, valoraron su actitud positiva y valentía: “Bravo por tu buena actitud, salir de tu tierra a trabajar tan lejos”. “Grande campeón. Luego dicen que la juventud está blandita”, añadió otro usuario.
También hubo quienes compartieron experiencias similares en Reino Unido e Irlanda: “Allí ganaba más, los gastos eran también mayores, pero aprendí mucho y me enamoré de Irlanda. Ignora los comentarios negativos y disfruta”.
Para algunos, la clave no está solo en el salario, sino en las oportunidades de crecer y conocer otros países: “No es solo por cobrar más. Hay gente que se va porque quiere nuevos aires, abrir caminos y salir de lo mismo”.
El vídeo de Jesús ha generado así un intenso debate sobre emigración, juventud y empleo que va más allá de la anécdota de un primer día de trabajo.