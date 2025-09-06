el jardÍn

Un canario que vive en Noruega relata su primer día de trabajo como lavaplatos y desata un debate: “Seguro que alguien dirá…”

El vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones, mezcla anécdotas de su jornada con un pequeño error que marcó su estreno laboral
Un canario que vive en Noruega relata su primer día de trabajo como lavaplatos y desata un debate
TikTok @jesuslrh2.0
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El joven Jesús, un canario residente en Noruega, ha compartido en su cuenta de TikTok @jesuslrh2.0 cómo fue su primer día de trabajo en el restaurante de un hotel del país nórdico.

El vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones, mezcla anécdotas de su jornada con un pequeño error que marcó su estreno laboral.

  1. Un canario, atónito al encontrar Ambrosías Tirma al otro lado del mundo. Vía TiktokUn canario, atónito al encontrar Ambrosías Tirma al otro lado del mundo: “¿Me estás vacilando?”
  2. Un canario viviendo en Madrid compara cómo es hacer una cola en la Península: “En Canarias nos conocemos todos”

Jesús relata que, tras casi perder el tren de camino al trabajo, llegó puntual para iniciar su jornada como lavaplatos en la cocina del hotel.

La sorpresa llegó al terminar: cuando se marchaba a casa, su jefe lo llamó de nuevo porque la zona no había quedado lo suficientemente limpia. “Di por hecho que todo estaba bien, pero no pregunté. Ese fue el error”, explica en el vídeo.

El joven reconoce que la experiencia fue dura, sobre todo por el calor y el vapor en la cocina, pero la asume como una lección: preguntar siempre y no dar nada por sentado.

@jesuslrh2.0

248/365 mi primer día de mi segundo trabajo en Noruega🇳🇴

♬ sonido original – 🇮🇨Jesús🇳🇴

El debate en los comentarios: “Te vas a Noruega a trabajar de lavaplatos”

El testimonio de Jesús ha abierto un debate entre usuarios de TikTok. Algunos cuestionan su decisión de emigrar para trabajar en hostelería: “Y te vas a Noruega a trabajar de limpia platos cuando en Canarias ese trabajo lo encuentras sin problema… seguro que alguien dirá que pagan más, pero allí también pagas alojamiento y transporte”, escribió un usuario.

Otros, en cambio, valoraron su actitud positiva y valentía: “Bravo por tu buena actitud, salir de tu tierra a trabajar tan lejos”. “Grande campeón. Luego dicen que la juventud está blandita”, añadió otro usuario.

También hubo quienes compartieron experiencias similares en Reino Unido e Irlanda: “Allí ganaba más, los gastos eran también mayores, pero aprendí mucho y me enamoré de Irlanda. Ignora los comentarios negativos y disfruta”.

Para algunos, la clave no está solo en el salario, sino en las oportunidades de crecer y conocer otros países: “No es solo por cobrar más. Hay gente que se va porque quiere nuevos aires, abrir caminos y salir de lo mismo”.

El vídeo de Jesús ha generado así un intenso debate sobre emigración, juventud y empleo que va más allá de la anécdota de un primer día de trabajo.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas