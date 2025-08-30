Un canario viviendo en Madrid compara cómo es hacer una cola en la Península: “En Canarias nos conocemos todos” 

El creador de contenido @wiott ha publicado un vídeo en TikTok que se ha hecho viral por mostrar, con humor, las diferencias entre hacer cola en Madrid y en Canarias.
En la primera parte, Wiott simula la fila de un supermercado madrileño con una barra de pan en la mano. Delante de él, una señora con un carro lleno de compra. El joven le pregunta si le dejaría pasar antes porque solo lleva ese producto, a lo que ella respondería: “Aquí todos tenemos prisa, pero la fila está para algo”.
A continuación, recrea la misma situación en un supermercado canario. En este caso, la mujer no solo le deja pasar sin problema, sino que incluso insiste en pagarle la barra de pan al asegurar que conoce a su madre.
@wiott En Canarias nos conocemos todos 😂 y el trato es distinto pero eees #humor que nadie me venga ofendidi #madrid #canarias ♬ sonido original – MR WIOTT
El vídeo, que acumula miles de reproducciones en pocas horas, va acompañado de una reflexión humorística del propio creador: “En Canarias nos conocemos todos, y el trato es distinto, pero es humor, que nadie me venga ofendido”.
Con este contraste, el tiktoker canario vuelve a conectar con sus seguidores a través de la ironía y la observación de lo cotidiano, con lo que muchos usuarios se sienten identificados y comparten sus propias experiencias ante estas situaciones entre las Islas y Península.