Emergencias avanza la última hora sobre el barco encallado en Canarias

El Gobierno canario dará, desde las 17.00 horas de este domingo, por finalizada la alerta por contaminación marina declarada en Lanzarote por el derrame provocado por el pesquero marroquí que encalló y ardió en la costa de Haría, cerca de Órzola.
Así lo ha anunciado en un comunicado la Dirección General de Emergencias del Ejecutivo regional ya que, tras los trabajos de control y limpieza del litoral desarrollados por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de esa isla, “no se observan restos de contaminación en el entorno de los restos del barco encallado”.
Tampoco se han detectado nuevos derrames en el lugar, por lo que se ha procedido a finalizar la situación de alerta y a desactivar el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias.
El Ministerio de Transportes informó el viernes por la tarde de que mantenía vigente el Plan Marítimo Nacional en la costa de Lanzarote por este derrame, si bien lo bajó un grado, al desactivar la fase de emergencia para dejarla en alerta.
El pesquero encalló en la madrugada del pasado miércoles en la costa de Haría, cerca del pueblo de Órzola, y el patrón ha denunciado su robo.
Se calcula que había salido de Marruecos con unos 5.500 litros de gasóleo, pero buena parte del combustible que quedaba en sus tanques se quemó al incendiarse.