Un acertante de La Bonoloto en Tenerife se lleva más de 30.000 euros

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado ayer, domingo, 14 de septiembre, ha estado formada por los números 35, 7, 17, 23, 21, 14. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 1.820.100,00 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos), valorado en 138.000 euros, existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de San José de la Rinconada (Sevilla), situada en Madrid, 29 L-A y en el Despacho Receptor número 12.190 de Granollers (Barcelona), situado en Camí Vell de Canovelles, 1.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario), que está valorado en 33.000 euros, existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 18 de Jerez de la Frontera (Cádiz), situada en Avda. Andalucía, 34; en el Despacho Receptor número 42.135 de Jerez de la Frontera (Cádiz), situado en Avda. Lola Flores, Blq. B-2 L-3 (Resid. La Sierra) y en el número 67.780 de San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), situado en Crta, San Andrés-Taganana, 1A L-2.