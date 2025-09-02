Los Bonos Comercio de La Laguna ‘vuelan’: más de 25 comercios han agotado su saldo el primer día

Quien caminaba esta mañana por las calles del centro de La Laguna pudo observar cómo un gran número de personas estaban pendientes de sus teléfonos móviles frente a los comercios locales.
La escena respondía al inicio de la campaña de Bonos Comercio, que se pusieron a la venta a las 12:00 horas de este martes y que generó una fuerte demanda desde el primer minuto. Numerosos clientes compraron sus bonos en cuanto se activaron para gastarlos de inmediato en los negocios del municipio.
La elevada participación ha provocado que, en el primer día, varios establecimientos ya hayan agotado el saldo disponible para canjear los Bonos Comercio.
Entre los que completaron el cupo se encuentran:
- Old Peak Running Store
- Bikila
- Silvia Cano Medicina Estética
- AJ Project La Laguna
- El Árbol Blanco
- Urban 11
- Calzados y Ortopedia Bambi
- Pelka
- Okinawa Tienda para Mascotas
- Roshika
- Decasa Electrodomésticos
- Óptica Optirapp Mejías
- Patchworkpassion
- Perfumería Pracan (Obispo Rey Redondo)
- Cash Converters
- Atleet La Laguna
- Dagobah Comics
- Perfumerías Dalia
- Nymeria Comics I y II
- Bicis Gil
- Bebé Seguro
- Pequeña Musaraña
- Perfumería Pracan (Herradores)
- Folder Papelerías
- Librería Lemus
- Innova Descanso
- Unbroken Fitness Shop
- El Trastero Mágico
Sobre los Bonos Comercio
La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de La Laguna en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) y La Laguna Zona Comercial (LLZC), busca fomentar el consumo en el municipio.
Este año participan 326 comercios, negocios de hostelería y servicios.
Los Bonos Comercio se pueden adquirir exclusivamente en la web www.bonocomerciolalaguna.com y estarán disponibles hasta el 30 de septiembre de 2025 o hasta que se agoten.
Condiciones
- Cada bono tiene un valor de 20 euros, pero la persona usuaria solo paga 10 euros, el resto lo financia el Ayuntamiento.
- Cada consumidor puede adquirir un máximo de cinco bonos, lo que equivale a 100 euros de consumo abonando solo 50.
- Los bonos funcionan como un monedero electrónico que se puede gastar de forma fraccionada en los establecimientos adheridos.
- Cada comercio tiene un límite de canje de 3.500 euros. Cuando se alcanza, se desactiva la opción de aceptar más bonos.
- No pueden utilizarse para comprar productos con nicotina, loterías y apuestas, bebidas alcohólicas destiladas, recargas de móviles, tarjetas de compra online, tarjetas regalo, suscripciones digitales ni servicios fuera de la vigencia del proyecto.
- Son compatibles con descuentos, rebajas o promociones siempre que la compra sea igual o superior al valor del bono utilizado.