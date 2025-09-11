sucesos

Todo lo que se sabe hasta el momento sobre el cadáver hallado en un pozo en Tenerife

El cuerpo sin vida se encontró gracias a una cámara
Todo lo que se sabe hasta el momento sobre el cadáver hallado en un pozo en Tenerife
Todo lo que se sabe hasta el momento sobre el cadáver hallado en un pozo en Tenerife. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo de un cadáver en el fondo de un pozo abandonado, a unos 125 metros de profundidad, en el núcleo de Valle de Guerra, en el municipio de La Laguna.

Fuentes del cuerpo señalan a Europa Press que el cuerpo sin vida —que se encontró gracias a una cámara— fue extraído del pozo por efectivos de bomberos pasado el mediodía de este jueves y ya se han iniciado las labores de identificación.

  1. Localizan un cadáver en un pozo abandonado en TenerifeLocalizan un cadáver en un pozo abandonado en Tenerife

En esta zona, cerca del barrio de La Barranquera, se busca desde hace dos días a un joven que está en paradero desconocido.

Precisamente el hallazgo se ha producido durante las labores de búsqueda de dicho hombre, cuya desaparición había sido denunciada recientemente en Tejina.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre las causas, y permanece a la expectativa de la plena identificación del cadáver.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas