La calle Castillo se transformará en 2027: así será la vía peatonal de Santa Cruz

La céntrica calle Castillo de la capital vivirá una reforma integral en 2027. El Ayuntamiento de Santa Cruz prevé para ese entonces la colocación de lonas que proporcionen zonas de sombra en este enclave, mallas que irán ancladas, de lado a lado, a las fachadas de los edificios. Una actuación que, a pesar de estar prevista para este verano, se demora para incluir un plan más ambicioso, en el que a la principal arteria comercial de la ciudad se la dotará, además, de arbolado y de nuevo suelo.
El primer teniente de alcalde y concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, ha explicado a DIARIO DE AVISOS que “ya tenemos autorizada la colocación de lonas en la calle Castillo por parte de Patrimonio Histórico del Cabildo, pues el ámbito de aplicación se circunscribe dentro del conjunto histórico del Antiguo Santa Cruz, declarado Bien de Interés Cultural (BIC)”.
En este sentido, el edil indicó que este permiso se basará, en una primera fase, en cubrir con toldos una parte de la calle Castillo, en ambas direcciones, así como otro de Valentín Sanz, lo que abarcará una prolongación de unos 150 metros a cada lado. Ya estamos concluyendo la redacción de proyecto, por lo que estimo que a lo largo del próximo año se pueda finalmente licitar la obra”.
Asimismo, apuntó que “otra de las cosas que hay que valorar en esta reforma de la calle Castillo se centra en dotarla de arbolado, pues al ser una vía peatonal es necesario crear más espacios de confort térmico, al no haber en la zona casi terrazas en el exterior y las que existen están pegadas a las fachadas de los edificios”.
Tarife subrayó que “crear espacios de sombra en la ciudad es una demanda que se está atendiendo prácticamente en cada nueva obra que hacemos en la ciudad, como en la remodelación de las calles Costa y Grijalba o Pío Baroja, que se inaugurará en breve, al igual que en Ofra donde hemos plantado más árboles”.
Por ello, la intención del Ayuntamiento se centra en cambiar el aspecto actual de la calle Castillo a través de lonas, pero también de árboles y de un nuevo reasfaltado. “En el plan de inversiones para la zona Centro es necesario destinar una partida para cambiar el firme de esta vía peatonal, donde además el actúa suelo de mármol está desgastado y resbaladizo. Es una reforma que podríamos empezar en 2027, ya que la intención es que a lo largo del próximo año contemos con el proyecto final redactado”.
La dotación de espacios de sombra en la calle Castillo se basa en una idea denominada Panza de burro, que fue elaborada hace tres años por el arquitecto Alejandro Beautell y que consiste en la cubrición parcial, con carácter reversible, de las calles del centro mediante mallas a base de módulos triangulares y tensados por una estructura de cables apoyados en anclajes a las fachadas y en postes metálicos intermedios de nueva aportación.