La calle de Santa Cruz de Tenerife que se transforma en un nuevo corredor verde

La calle Pío Baroja, ubicada en el distrito Salud-La Salle, se prepara para lucir nueva imagen. El Ayuntamiento capitalino está a punto de concluir las obras de rehabilitación paisajística de esta vía urbana, una actuación para la que se han invertido cerca de 440.000 euros y que ha supuesto la adecuación de la superficie y el asfaltado, incorporando además pavimento estructural que permite el crecimiento saludable de los árboles sin afectar a las infraestructuras urbanas.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, visitó ayer los trabajos junto al concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, y la edil del distrito, Zaida González.
En las próximas semanas, se plantará 28 nuevos árboles, transformando este espacio en un corredor verde que mejorará la calidad del entorno y el bienestar de los vecinos, además de que no se perderán plazas de aparcamiento.