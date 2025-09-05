santa cruz

La calle de Santa Cruz de Tenerife que se transforma en un nuevo corredor verde

Se han invertido cerca de 440.000 euros para su rehabilitación paisajística
La calle Pío Baroja, ubicada en el distrito Salud-La Salle, se prepara para lucir nueva imagen. El Ayuntamiento capitalino está a punto de concluir las obras de rehabilitación paisajística de esta vía urbana, una actuación para la que se han invertido cerca de 440.000 euros y que ha supuesto la adecuación de la superficie y el asfaltado, incorporando además pavimento estructural que permite el crecimiento saludable de los árboles sin afectar a las infraestructuras urbanas.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, visitó ayer los trabajos junto al concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, y la edil del distrito, Zaida González.

En las próximas semanas, se plantará 28 nuevos árboles, transformando este espacio en un corredor verde que mejorará la calidad del entorno y el bienestar de los vecinos, además de que no se perderán plazas de aparcamiento.

