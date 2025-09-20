Canarias es un horno: hasta 34 grados en una noche tropical

El calor intenso sigue siendo protagonista en Canarias. Las Islas alcanzaron las tempraturas máximas la pasada madrugada, con una noche tropical en la que fue muy complicado conciliar el sueño.
En el Puerto de Mogán, en Gran Canaria, se alcanzaron los 34 grados a las 01.00 horas, mientras que Güímar, en Tenerife, llegó a los 33 grados. Temperaturas que han batido todos los registros en un mes de septiembre.
El fuerte calor tenderá a remitir progresivamente en Canarias este sábado, cuando, no obstante, aún se esperan temperaturas de hasta 34 grados en varias islas y la persistencia de la calima, que se reducirá localmente en algunas áreas, pese a todo, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.
La máxima llegará a 33 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 30 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 25 y 24 grados, respectivamente, de acuerdo a su previsión, que anuncia vientos del norte moderados con probables rachas fuertes en diversos puntos de la geografía isleña.
Los avisos por altas temperaturas y calima estarán activos en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, con temperaturas máximas de 36ºC.