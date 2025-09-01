Nueva licitación de las obras para rehabilitar la Casa Menéndez como espacio cultural

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna confirmó que ha comenzado los trámites para iniciar una nueva licitación de las obras del proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación de la Casa Menéndez, después de que el primer procedimiento, que se publicó el pasado mayo con un presupuesto de 1,5 millones, quedara desierto al no concurrir ningún licitador en el plazo establecido, según se recoge en el expediente publicado en la Plataforma de Contratación.
Por ello, indicaron que ahora el Consistorio hará un refuerzo en la comunicación y notificación del nuevo procedimiento público para promover una mayor participación de las empresas del sector, a las que se ha consultado y han mostrado su interés en participar y presentar sus propuestas.
“Por lo que se ha constatado, algunas empresas no tuvieron conocimiento de la licitación en ese momento o se encontraban con falta de personal para poder abordar estos trabajos. No obstante, una vez constatado el interés de empresas en concurrir, se volverá a sacar lo antes posible una vez se finalice toda la documentación requerida, que es en lo que se está trabajando ahora”, explicó al respecto el concejal responsable del área, Ángel Chinea.
En cuanto a la fecha de publicación del nuevo concurso, el edil indicó que “no podemos concretarla, porque depende de varias fases y estos trabajos de documentación, pero la intención es que sea lo antes posible ya que no hay que modificar aspectos relevantes de las obras ni especificaciones técnicas del pliego”.
En este sentido, Chinea señaló que el nuevo pliego será “muy similar” al que se publicó el pasado mayo y las modificaciones se centrarán principalmente en los cronogramas de las obras, con lo que la previsión es que, salvo alteraciones derivadas de la nueva tramitación, se mantenga el presupuesto en torno a los 1,5 millones de la primera licitación.
Espacio cultural
“Para el Ayuntamiento es fundamental rescatar la Casa Menéndez como una infraestructura cultural de referencia que puede llegar a convertirse en un espacio para la creación, la divulgación y la difusión de las distintas disciplinas artísticas”, destacó Chinea.
La edificación, ubicada en la zona de Gracia-Finca España, es una vivienda familiar que pasó a ser propiedad del Ayuntamiento como espacio libre de una unidad de actuación urbanística, data del año 1949 y dispone de tres plantas con una superficie construida de casi 500 metros cuadrados. Se ubica en una parcela ajardinada de 6.551 metros cuadrados, también propiedad municipal.
Cabe recordar, además, que el ayuntamiento también anunció, en abril de 2023, el objetivo de construir un edificio en una parcela contigua a la Casa Menéndez, como nueva sede de la Escuela de Música y Artes Escénicas.