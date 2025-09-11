Se buscan 100 catadores amateurs para el Mundial de Tiramisú 2025: así puedes serlo

El tiramisú, uno de los postres más emblemáticos de Italia y de mayor reconocimiento internacional, se prepara para tener su propia gran cita mundial. Del 10 al 12 de octubre de 2025, la ciudad de Treviso acogerá la Copa Mundial del Tiramisú, un certamen que reunirá a aficionados de distintos países con el objetivo de presentar tanto la receta clásica como versiones más creativas de este icónico dulce.
Convocatoria abierta: cómo inscribirse en el concurso
La organización ha abierto las inscripciones para cualquier persona mayor de edad que no sea profesional de la repostería. Los interesados deberán registrarse de forma online y elegir entre dos categorías:
- Receta original, que exige respetar los seis ingredientes tradicionales: bizcochos savoiardi, mascarpone, huevo, café, azúcar y cacao.
- Receta creativa, que permite añadir hasta tres ingredientes adicionales, siempre manteniendo la esencia del postre.
Las entradas para participar ya están disponibles a través de la web oficial del evento y la plataforma Clappit.
Un evento que mezcla tradición y modernidad
Durante las tres jornadas, el campeonato reunirá 240 recetas, que serán evaluadas por un jurado especial compuesto por 100 catadores amateurs seleccionados mediante convocatoria pública.
Además del concurso, la ciudad de Treviso se volcará en la celebración con actividades paralelas, degustaciones y la participación de restaurantes y comercios locales, reforzando así su identidad cultural y atrayendo turismo gastronómico.
Se buscan 100 catadores del mejor tiramisú
La organización también ha abierto un proceso de selección para incorporar a 100 catadores aficionados, mayores de 18 años, que formarán parte del jurado oficial. Entre los requisitos se encuentran el conocimiento básico de los ingredientes del tiramisú, la capacidad de valorar la textura, el sabor y la presentación, así como el compromiso de mantener la imparcialidad durante el certamen.