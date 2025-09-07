El CD Tenerife B se lleva el ‘derbi chico’ con un tempranero gol de Giovanni García (0-1)

El CD Tenerife B venció a Las Palmas Atlético (0-1) en el estreno de la temporada en el grupo 5 de la Segunda Federación de fútbol, gracias a un tempranero gol de Giovanni García en el partido disputado este domingo en el Anexo al Estadio de Gran Canaria.
El filial blanquiazul fue muy superior en la primera parte, en la que además del gol dispuso de muchas aproximaciones y ocasiones que no logró convertir.
Giovanni García, quien militó en Las Palmas Atlético en el curso anterior, conectó en el minuto 9 un disparo raso dentro del área al aprovechar un centro raso desde la izquierda de Juan Ybarra, el mejor futbolista visitante durante la primera mitad y uno de los numerosos fichajes realizados por el Tenerife B este verano, tras unos notables registros en el filial del Rayo Vallecano, con el que firmó once goles y doce asistencias.
El CD Tenerife controla
Después del descanso el juego estuvo más equilibrado y Las Palmas Atlético dispuso de varias fases en la que se acercó con peligro, aunque sin exigir demasiado al guardameta Sergio Aragoneses.
Finalmente la victoria cayó del lado del filial blanquiazul, que supo manejar los minutos finales y conservar su exigua pero suficiente ventaja para sumar los tres primeros puntos de la temporada.
En la próxima jornada, segunda del campeonato, el Tenerife B recibirá al Quintanar del Rey, mientras que Las Palmas Atlético visitará al Real Madrid C en un nuevo duelo entre filiales.