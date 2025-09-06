El CD Tenerife golea el Mérida en su regreso al Heliodoro (3-0)

Estreno arrollador de los blanquiazules ante su afición. El CD Tenerife debutó de manera convincente ante su afición. El Mérida no fue rival de los blanquiazules. El cuaro emeritense solo plantó algo de cara durante el primer acto. No obstante los de Álvaro Cervera se fueron a la caseta tras disputarse el primer acto con ventaja en el marcador.
De Miguel hizo el 1-0 y también el 2-0 tras el descanso. Remató la plácida noche un superlativo Enric Gallego, que de cabeza anotó el 3-0. El Heliodoro disfrutó de un CD Tenerife, que ya en la segunda jornada asusta a sus rivales.
El duelo comenzó con poca sustancia y con ritmo pausado. No le importaba al Mérida que pasaran pocas cosas sobre el terreno de juego. Sin embargo apenas transcurrieron poco más de diez minutos para que el CD Tenerife asestara el primer golpe a su rival.
Desde más de 30 metros y con la aparente intención de probar al portero rival, Jesús de Miguel disparó ajustado al palo diestro en el minuto 11. A pesar de la estirada, no llegó Csenterics y el balón entró limpio en la meta extremeña. Así llegó el primer gol de la temporada en el Heliodoro y también el primero de De Miguel con la camiseta blanquiazul.
El tanto del CD Tenerife despertó levemente a los jugadores emeritenses, quienes mediante Doncel y Álvaro, los atacantes referencia del Mérida, lograron acercarse con algo de peligro a la meta defendida por Dani.
Pero el CD Tenerife volvió a crear peligro real en la portería de su rival poco después. En el 23, un pase de De Miguel dejó a Alassan libre de marca en un mano a mano ante Csenterics, a quien intentó quebrar por la izquierda. El portero estuvo listo y reaccionó rápido para impedir el 2-0 del canterano.
Dos minutos después, Enric, algo forzado, remata de cabeza para permitir que el portero visitante se luciera con la estirada. Eso sucedió en el 25. Siete después, otro cabezazo del ’18’ blanquiazul vuelve a crear peligro a favor de los chicharerros.
Los de Cervera aprovechaban en esos momentos, en los que el Mérida había rebajado la intensidad de la presión, para disfrutar de sus mejores momentos en el partido.
La recta final de la primera parte estuvo marcada por las revisiones en el FVS. El primero en pedir el Football Video Support fue Álvaro Cervera. Concretamente en el 41 por una posible tarjeta roja para el portero del Mérida. El colegiado, el debutante Aranda Delgado, no apreció nada tras ver la acción en el monitor.
No se quedó con las ganas de solicitar también su revisió el técnico visitante, Fran Beltrán, quien también decidió pedir el challenge cuando uno de sus jugores chocó con Nacho Gil. Pudo ir en contra la decisión del colegiado, pues las imágenes demostraron que la agresión (un codazo en el pecho del blanquiazul) la cometió el jugador visitante. Tampoco el colegiado se atrevió a señalar nada.
Tanta revisión rompió el ritmo del partido y alargó el primer acto hasta superado el minuto 50. Así acabaron los primeros 45 minutos, en los que De Miguel concede ventaja a su equipo.
La segunda mitad fue un paseo militar para el CD Tenerife. Los locales regresaron al campo y le demostró al Mérida que su superioridad no es solo teórica. A los emeritenses les duró la gasolina 45 minutos. A la segunda parte ni se presentaron.
El CD Tenerife sentencia
Nacho Gil, formidable por el carril, destrozó la banda siempre que quiso para alimentar a los dos torres atacantes locales: De Miguel y Enric. Los dos puntas no encontraron rival en la defensa extremeña. El 2-0 fue obra de ellos.
Un centro de Alassan sin apenas peligro, lo potabilizó Enric aguantando de espalda a la portería contraria. Cuando ya seestaba venciendo porque lo estaban sujetando, logró centrar con la zurda a un De Miguel que disparó cruzado. Como en el 1-0, ajustó a la derecha y el portero se la volvió a ‘comer’ para que al videomarcador subiera el 2-0.
Cervera movió el banquillo poco después. Retiró del campo a un cansado Alassan y dio entrada a Noel López.
Un Noel que no paró de correr, y muy rápido, hasta que acabó el choque. Precisamente suyo fue el pase que originó el 3-0.
Corría el minuto 72 cuando el veloz exjugador deportivista metió un buen centro que cabeceó, picando abajo el balón, un omnipresente Enric Gallego. Csenterics, a pesar de la estirada, no pudo evitar encajar el tercero de la noche.
No dio para más la segunda victoria de la temporada de un CD Tenerife que arranca con un pleno de puntos (seis de seis) y con dos porterías inmaculadas.