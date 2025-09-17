El 112 actualiza la información sobre el coche estrellado contra una casa en Tenerife: hay heridos graves

Dos hombres han resultado heridos de carácter grave este miércoles tras la colisión de un vehículo contra una vivienda en la Plaza Araya, en el municipio de Candelaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
La alerta recibida este mediodía señalaba que un turismo había impactado contra el inmueble, por lo que se movilizaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
A su llegada, efectivos de Bomberos de Tenerife comprobaron que no había personas en el interior de la vivienda y procedieron al rescate de los dos ocupantes del vehículo, que habían quedado afectados tras la colisión y la posterior caída del techo sobre el coche.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó una ambulancia de soporte vital básico, una sanitarizada y una medicalizada. El personal sanitario valoró y asistió a los heridos, que fueron estabilizados antes de su traslado a centros hospitalarios.
Un hombre de 72 años y otro de 74 sufrían politraumatismos de carácter grave, por lo que fueron evacuados al Hospital Universitario de Canarias y al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, respectivamente.
La Policía Local instruyó el atestado correspondiente.