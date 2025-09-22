El regreso de William Levy obliga a cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife: todas las calles afectadas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado de varias afecciones al tráfico y a los estacionamientos en superficie durante la jornada de este lunes, 22 de septiembre, con motivo del rodaje del largometraje Bajo el Volcán 2.
La calle Calvo Sotelo, entre Santiago Cuadrado y Rambla de Santa Cruz, permanecerá cerrada al tráfico desde las 19:00 horas de hoy hasta las 04:00 horas del martes, 23 de septiembre, con desvíos señalizados por las calles Fernando Primo de Rivera o De Los Sueños.
De manera adicional, se suprimen los estacionamientos en diferentes vías de la capital:
- Calle Calvo Sotelo, en ambos márgenes del tramo entre Santiago Cuadrado y Rambla de Santa Cruz, desde las 16:00 de hoy hasta las 08:00 horas del martes.
- Calle Ricardo Castelo Gómez, lateral de la plaza de Toros y Depósito Municipal, entre Horacio Nelson y Comandante Sánchez Pinto, desde las 16:00 de hoy hasta las 08:00 horas del martes.
- Calle Puerto Escondido, en el tramo entre Suárez Guerra y San Clemente, desde las 16:00 de hoy hasta las 07:00 horas del martes.
El Consistorio recuerda la importancia de respetar la señalización provisional y planificar con antelación los desplazamientos en las zonas afectadas.
William Levy vuelve a rodar en Tenerife
El actor William Levy vuelve a Tenerife para el rodaje de la segunda parte de Bajo un Volcán, una de sus películas más reconocidas, en la que esta vez participa junto a su hija.
En la primera entrega, Levy filmó en Garachico, Guía de Isora y Adeje, y en esta ocasión repetirá en Garachico y Santa Cruz de Tenerife.
El intérprete ya ha trabajado en la Isla en otras producciones. Entre ellas, la serie Arcadia, donde interpretaba a un hombre que, tras dejar atrás un pasado turbulento en México, intentaba rehacer su vida en Canarias como entrenador de un equipo juvenil de lucha canaria.
Anteriormente, también rodó en Tenerife la serie de Netflix Montecristo, ambientada en Cuba, con buena parte de las localizaciones en Santa Cruz de Tenerife.