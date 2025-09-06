Recital de fútbol y goles del Costa Adeje Egatesa ante el Sevilla FC (0-4)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa dio un golpe en la mesa con el contundente triunfo obtenido en la Ciudad Deportiva Jesús Navas frente a un Sevilla FC netamente inferior (0-4), en partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga F Moeve. Las guerreras completaron un sensacional encuentro, dominando de cabo a rabo el choque, y con una pegada descomunal en el área rival.
Los goles de Aithiara, otra vez de las más destacadas, Ouzraoui que sigue prolongando su racha goleadora de la pretemporada, Amani que fue elegida como la MVP del partido, y Carlota Suárez que solo tuvo que empujar el balón al fondo de la portería, tras una sensacional asistencia de Elba.
En realidad fue todo el bloque de Eder Maestre el que se mostró como un equipo compacto, rocoso, presionando la salida del balón del rival, generando ocasiones de peligro y facturando en la suerte suprema.
El entrenador vasco repitió el mismo esquema que en Lezama ante el Athletic Club con tres centrales (Fatou, Elba, Gavira), dos carrileras por ambas bandas (Aleksandra y Aithiara), con tres futbolistas en la sala de máquinas (Natalia Ramos, Amani y Paola Hernández) y dos puntas de lanza: Sakina Ouzraoui y Ari Arias.
Paola Hernández, que gran partido el suyo y que calidad atesora en sus botas, avisó en el minuto 11 con un disparo al borde del área que salió alto.
En el minuto 20 llegó el 0-1 anotado por Aithiara, tras un centro chut que se coló por el segundo palo de la portería de Sullastres. Seis minutos después (26′), gran acción colectiva del Costa Adeje Egatesa con un pase en profundidad de Amani a Aleksandra, la defensa polaca centró al corazón del área, y Aithiara llegando desde atrás remató a bocajarro por encima del travesaño. Antes de llegar al descanso, destacar dos acercamientos visitantes con un disparo de Ouzraoui a manos de Sullastres (30′), y un centro de Natalia Ramos desde la izquierda al que no llegó por poco Elba.
En esta primera parte, al igual que en Lezama, Noelia Ramos fue una espectadora más. El Sevilla solo se acercó a su portería en el minuto 45 con un disparo lejano de Isa Álvarez que bloqueó la guardameta lagunera.
Tras el paso por los vestuarios, el CD Tenerife femenino ampliaba la diferencia en el marcador a las primeras de cambio (46′). Un centro de Aleksandra al corazón del área, tras un pase en profundidad de Amani, fue rematado por Sakina Ouzraoui al fondo de las mallas (0-2).
El dominio de las guerreras era total sobre el verde del Jesús Navas y Carlota Súarez, que había relevado a una gris Ari Arias, remató un balón suelto dentro del área que repelió la guardameta internacional del Sevilla a córner.
Dos minutos después, en el 63, saque de esquina que ejecutó Natalia Ramos, prolongó con su cabeza Elba y Amani, también con la testa, remataba al fondo de la portería del Sevilla (0-3).
El video soporte, la nueva herramienta que disponen las árbitras de la Liga F, tuvo que intervenir en el minuto 69 por un posible penalti de Fatou a Alba Cerrato. Cada equipo dispone de dos oportunidades para reclamar por alguna jugada polémica, y fue lo que hizo el entrenador del Sevilla David Losada que solicitó que la acción fuera revisada en el video soporte. Tras analizar la acción, Ainara Andrea Acevedo determinó que la central de Malí no había cometido falta dentro del área sobre Cerrato.
En el minuto 78, Amani pudo firmar un doblete, pero su disparo dentro del área fue repelido por Sullastres en una felina intervención.
En las postrimerías y con el partido decidido, Carlota Suárez redondeó el gran triunfo del Costa Adeje Egatesa con el cuarto gol de la mañana en el minuto 82, tras una soberbia asistencia desde el lateral del área de Elba (0-4). La atacante gallega solo tuvo que empujar el esférico al borde del área chica.
En el capítulo de destacados, por encima de todo, el equipo blanquiazul que completó un partido soberbio. En el plano individual, Elba y Amani fueron las más destacadas.
El próximo sábado llegará el esperado e ilusionante debut del CD Tenerife femenino en el remozado Estadio Heliodoro Rodríguez López con la visita del RCD Espanyol.
FICHA TÉCNICA:
0 SEVILLA FC: Sullastres, Débora, Alice, Isa Álvarez, Esther, Iris, Julia Torres, Chantal, Rosa Márquez, Kanteh y Andrea. También jugaron Eva Llamas, Alicia Redondo, Wifi, Alba Cerrato y Barrios. Entrenador: David Losada.
4 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Noelia Ramos, Aleksandra, Fatou, Elba, Gavira, Aithiara, Natalia Ramos, Amani, Paola Hernández, Sakina Ouzraoui y Ari Arias. También jugaron Cinta Rodríguez, Carlota Suárez, Bicho, Clau Blanco e Iratxe Pérez. Entrenador: Eder Maestre.
GOLES: 0-1, min 20: Aithiara. 0-2, min 46: Ouzraoui, 0-3, min 63: Amani. 0-4, min 82: Carlota Suárez.
ÁRBITRA: Ainara Andrea Acevedo. Asistida por Raquel Díaz y Elena Martínez. Amonestó a la local Alice, y a las visitantes Fatou y Ari Arias.
INCIDENCIAS: Ciudad Deportiva Jesús Navas. Unos 400 espectadores.