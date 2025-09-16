La suerte vuelve a sonreír a Canarias: otros 175.000 euros con el Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido un total de 175.000 euros en cinco cupones premiados de 35.000 euros cada uno, correspondientes al sorteo celebrado el 15 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria.
El encargado de distribuir la suerte fue Jorge Luis Cano, agente vendedor de la ONCE desde julio de 2023, quien entregó los cinco cupones premiados en dos puntos habituales de venta: la calle General Vives, 59 (Restaurante Hermanos García) y la calle Ripoche, 10 (Tabaquería la Esfinge).
Sobre el Cupón Diario
El Cupón Diario ofrece un premio de 500.000 euros al número más la serie, así como 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
También reparte 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas, además de 9.000 premios de 25 euros por coincidencia en las tres primeras o últimas cifras, premios de 6 euros a las dos primeras o últimas, y reintegros de 2 euros a la primera o última cifra del número ganador.
Los cupones están disponibles a través de los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la organización, en la página web oficial www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.