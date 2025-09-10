Los sorteos de la ONCE vuelven a repartir la suerte en Canarias: más de 175.000 euros

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado un total de 175.000 euros en Vecindario, correspondientes a cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno, y otros 3.000 euros del sorteo Mi Día en Gáldar, ambos en la isla de Gran Canaria.
En Vecindario, el encargado de repartir la suerte fue José Feliciano González, agente vendedor desde abril de 2005, quien vendió los cinco cupones del Cupón Diario en la Avenida de Canarias, 51.
En Gáldar, la agente vendedora María del Pino Ramos, vinculada a la ONCE desde febrero de 2018, distribuyó un cupón premiado con 3.000 euros de Mi Día, en la calle Capitán de Quesada, junto a la oficina de Correos.
Sobre los sorteos de la ONCE
El Cupón Diario ofrece un premio mayor de 500.000 euros al número más la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
El sorteo reparte también 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros por tres primeras o tres últimas cifras; premios de 6 euros para las dos primeras o dos últimas, y un reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.
Por su parte, Mi Día es un juego que consiste en elegir una fecha dentro de un periodo de 100 años, con un número de la suerte adicional entre el 1 y el 11. Cada combinación tiene un coste de 1 euro y se celebran sorteos todos los días.
Los productos de la ONCE se pueden adquirir a través de los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la organización, en la web www.juegosonce.es y en puntos de venta autorizados.
80.000 euros del Cuponazo
El sorteo del Cuponazo, celebrado el pasado viernes, también dejó 80.000 euros en la isla de Gran Canaria, distribuidos en dos cupones premiados con 40.000 euros cada uno.
En Telde, el agente vendedor Manuel Pérez, que forma parte de la ONCE desde septiembre de 2017, repartió un cupón premiado a través de TPV en sus puntos de venta de Las Huesas (Cafetería Casa Alejandro) y El Calero (Cafetería Yazmina).
En Las Palmas de Gran Canaria, el agente vendedor Francisco José Flores, vinculado a la ONCE desde junio de 2019, entregó otro cupón con 40.000 euros en el Barrio de Triana, en la calle Triana, nº 1, y en la calle Muro, nº 1 (Cafetería Kojak).
El Cuponazo ofrece cada viernes, por un precio de tres euros, un premio principal de 6 millones de euros a las cinco cifras y la serie, además de 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
Con el nuevo modelo “por los lados puedes ser ganador”, también se reparten premios de entre 500 euros y el reintegro de los tres euros del cupón.