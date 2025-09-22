Solo 70 delitos más de africanos en Canarias tras 122.000 llegadas en cayucos

La realidad, siempre tan tozuda, deja una vez más como mentirosos a los que pretenden aprovecharse del miedo de la gente propagando bulos vinculando la migración irregular con inseguridad ciudadana. En esta ocasión son los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estudística (INE) donde se comprueba que desde 2021 a 2024 (último año del que se tienen registros), los delitos cometidos por adultos de nacionalidad africana en Canarias apenas subieron en 70 infracciones penales pese a que durante ese periodo de tiempo las llegadas al Archipiélago por pateras y cayucos fueron claramente superiores a las 122.000 personas, de los que la inmensa mayoría son del continente vecino.
En concreto, estos datos reflejan que los delitos cometidos por personas de nacionalidad africana con 18 o más años han subido de 1.185 en 2021 a los 1.255 del año pasado.
A su vez, los balances del Ministerio del Interior que computa las llegada de migrantes irregulares desvela que esos cuatro años fueron un total de 122.822, ya que a los 22.316 de 2021 hay que sumarles los 15.682 de 2022, otros 39.910 en 2023 y, finalmente, los 46.843 del año pasado.
Ahondando en el análisis de estos datos, cabe recordar que, en realidad, los extranjeros que durante 2024 perpetraron más infracciones penales en el Archipiélago son de otras nacionalidades europeas (1.987, de los que 1.324 corresponden al resto de miembros de la Unión Europea) y americanas (1.665).
Incluso, el aumento de delitos cometidos en Canarias por extranjeros de otras nacionalidades europeas desde 2021 al año pasado es de un notable 26,88%, mientras que en el caso de los americanos fue del 28,37%. Sin embargo, por lo que respecta a las infracciones penales llevadas a cabo por personas de nacionalidad africanas es muy inferior: 5,9%.
Por lo que respecta a los españoles, los delitos perpetrados en el Archipiélago pasaron en esos cuatros años de 18.373 a 19.270, con un aumento porcentual del 4,99%.
A su vez, los cometidos por el conjunto de personas foráneas creció de los 4.137 registrados en 2021 a los 5.015 acaecidos el año pasado suponen un 21,22%.
Todo lo expuesto está refrendado por las estadísticas oficiales del INE y el Ministerio del Interior, que obviamente desmienten los bulos de la ultraderecha, como ya alertó la propia Fiscalía de Canarias.