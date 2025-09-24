La DGT implanta un nuevo carril obligatorio en autopistas: qué es y cómo funcionará

La Dirección General de Tráfico (DGT) incorporará una nueva norma en el Reglamento General de Circulación a partir de 2026: la obligatoriedad de habilitar un carril de emergencias en autopistas y autovías cuando se produzcan retenciones.
El objetivo es facilitar el acceso rápido y seguro a ambulancias, bomberos y otros vehículos prioritarios en situaciones críticas.
La maniobra consiste en que los conductores se desplacen hacia los lados de la vía para dejar un pasillo libre en el centro. De esta forma, los servicios de asistencia podrán llegar sin obstáculos hasta el lugar de un accidente o incidente.
Según la DGT, este procedimiento reduce los tiempos de intervención y mejora la seguridad en episodios de tráfico denso.
Conexión con los vehículos
La medida no solo implica cambios en la conducción. También estará vinculada a la plataforma DGT 3.0, que permitirá que los vehículos conectados reciban avisos anticipados de la presencia de ambulancias u otros servicios de emergencia.
El sistema opera en dos fases: en primer lugar, el vehículo de emergencia transmite su ubicación a la DGT; después, la plataforma envía la alerta a los coches conectados que circulen por la zona. Este aviso colectivo facilitará la creación del corredor de emergencias y reducirá el riesgo de accidentes secundarios en tramos congestionados.
Recomendaciones de la DGT
El organismo ha recordado una serie de pautas sobre cómo actuar cuando se detecta un vehículo en servicio urgente. Entre ellas figuran mantener la calma, frenar de manera progresiva, evitar giros bruscos y desplazarse hacia los laterales para dejar el carril central despejado.
También recalcan la importancia de atender a las indicaciones de los agentes y respetar la señalización luminosa.
La #DGT hará obligatoria en la próxima reforma del RGC que los vehículos atascados en una vía se echen a un lado, formando un carril, para dejar paso a vehículos de emergencias en caso de accidente. Vía #RevistaDGT 👉 https://t.co/D7Mewobt5J pic.twitter.com/SQlbb25zlc— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 14, 2025
Una práctica común en Europa
La creación de estos corredores no es nueva en el continente. Países como Alemania, Austria o Polonia aplican esta norma desde la década de los 70 y la consideran una herramienta fundamental para la gestión del tráfico. Su experiencia muestra que el sistema agiliza la intervención de los servicios de emergencia y ayuda a reducir la gravedad de los siniestros.
Desde la DGT se subraya que la reforma busca ordenar la reacción de los conductores para que ninguna ambulancia quede bloqueada en un atasco.
La entrada en vigor del carril de emergencias en 2026 supone un avance en la modernización de la movilidad en España, con un modelo alineado con el de otros países europeos.