La DGT confirma la llegada de los radares sobre ruedas: se pondrán más de 100 en tramos muy concretos

A partir de 2026, los conductores tendrán que estar atentos a una nueva herramienta de control en las carreteras españolas: radares móviles instalados en tramos en obras. Estos dispositivos, montados sobre ruedas, se colocarán con el propósito de vigilar la velocidad y proteger a los trabajadores viales, cuya seguridad se ve comprometida por el exceso de velocidad de muchos conductores.
El director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, explicó durante la inauguración de la 33ª Semana de la Carretera, organizada por la Asociación Española de la Carretera, que cada año mueren cuatro trabajadores en las obras viarias. La causa principal, subrayó, es que los conductores no respetan los límites temporales que se establecen en estos tramos.
Para garantizar el cumplimiento, se colocará un cartel informativo que advertirá a los usuarios de la presencia del radar y de la obligación de reducir la velocidad. Navarro recordó que ya había adelantado este plan en abril de 2024, durante una comparecencia en el Congreso: “Supondría un cierto salto adelante. Estamos trabajando con radares móviles para colocarlos donde hay obras, ponerlos a 60 [km/h] con un gran cartel anunciando que la velocidad en el tramo de obras está controlada por radar”.
El proyecto también fue respaldado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la presentación de los datos de siniestralidad de julio y agosto. Según afirmó, en 2026 la DGT pondrá en funcionamiento “más de un centenar de radares móviles para controlar tramos de riesgo”. Su principal destino será zonas en obras, donde resulta obligatorio reducir la velocidad “por el riesgo para las personas” que trabajan en ellas.