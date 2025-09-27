El sur de Tenerife celebra el Día Mundial del Turismo con productos locales, música y tradiciones

El aeropuerto de Tenerife Sur se vistió ayer con sus mejores galas para conmemorar el Día Mundial del Turismo, una jornada que convirtió la llegada de los pasajeros en una auténtica bienvenida a la riqueza cultural, gastronómica y artesanal de los municipios del sur.
La iniciativa, organizada por el Centro de Iniciativas y Turismo del Sur (CIT Sur) con la colaboración exclusiva de AENA, tuvo como lema la transformación sostenible del turismo.
Durante toda la jornada, los pasajeros procedentes de distintos lugares del mundo tuvieron la oportunidad de recorrer un puesto de diez metros cuadrados instalado en la zona de llegadas, donde se exhibían degustaciones itinerantes, música en vivo, trajes típicos y los sabores y tradiciones de la comarca sureña. Quesos artesanales, vinos locales, frutas frescas, almendras y dulces típicos formaban parte de una cuidada selección que reflejaba la riqueza de la comarca.
“Turismo no es solo mirar”, apuntó el presidente del CIT Sur, Rafael Dolado, a la vez que precisó: “También es sentir y descubrir”.
Recalcó que el aeropuerto es “la primera puerta de entrada a la Isla” y que, por ello, “compartir desde aquí lo mejor de nuestra gastronomía, nuestra artesanía y nuestra amabilidad es la mejor manera de dar la bienvenida”.
Dolado añadió que el objetivo es “un turismo que sume, que deje huella positiva y respete nuestra tierra; que defienda los productos de kilómetro cero y los pequeños mercados”.
Por su parte, el consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina Hernández, subrayó la importancia de mantener viva la identidad cultural y que “quienes nos visitan se lleven una imagen auténtica de lo que somos”.
En representación de los municipios de la comarca sureña acudieron al acto los concejales de Turismo. La concejala de Granadilla de Abona, municipio anfitrión, Eudita Mendoza Navarro, subrayó el valor del trabajo conjunto para fortalecer el destino. Por su parte, Luz Goretti Gorrín Ramos (Santiago del Teide), Joaquín Cabrera Tejera (Vilaflor de Chasna) y Laura Paiz Acosta (San Miguel de Abona) coincidieron en la necesidad de reforzar la colaboración institucional como clave para proyectar al mundo un Sur auténtico y comprometido con el futuro.