El Médano se prepara para su gran romería barquera: fecha, horario y actuaciones

El núcleo de El Médano continúa celebrando sus fiestas en honor a Nuestra Señora de las Mercedes de Roja con un variado programa de actos que dieron comienzo el pasado viernes, 12 de septiembre, con la celebración de la XX Ruta Nocturna al Ere del Hermano Pedro y que se extenderán hasta el 24 de septiembre.
Hoy martes, 16 de septiembre, a partir de las 16.30 horas se celebrarán diferentes actividades para los más pequeños. Mañana miércoles 17 se celebra la fiesta de los mayores a partir de las 18.00 horas con las actuaciones de El Charro y Pepe Benavente. El jueves 18 se reservará para el humor con Omayra Cazorla a partir de las 21.30 horas. El viernes 19 está previsto la fiesta joven de los 80 con las actuaciones de Dj Renzzo El Selector, Dj Daviz Pérez, Agua del Chorro, Ni un pelo de Tonto, Escuela de Calor y Dj Fabrizio.
Uno de los actos más concurridos será el 21 de septiembre con la XVIII Romería Barquera, que partirá aproximadamente a las 13.00 horas, tras la misa, donde habrá ofrenda solidaria a la Virgen, y cuyos productos serán distribuidos por Cáritas. En este evento participarán los bailarines de El Hierro, la fanfarria de Puerto de la Cruz, y diversos grupos folclóricos, finalizándose con la embarcación y un paseo por la bahía de este núcleo costero. La jornada del domingo concluirá con un gran baile con las orquestas Saoco, Wamampy, Maquinaria, Sabrosa y Tropin.
La misa, la procesión con la imagen y el acompañamiento de la banda de música Sociedad Cultural José Reyes Martín será el sábado 20, a partir de las 20.30 horas, además de una exhibición de fuegos artificiales, y se concluirá con una verbena a cargo de las orquestas Tropin y Revelación. Para el miércoles 24, día de la patrona, a partir de las 20.30 horas misa solemne, y a continuación procesión acompañada por la danza de varas de Chimiche.