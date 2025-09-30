El municipio tinerfeño que contará con su propio trivial: ya han jugado más de 1.600 personas

Por cuarto año consecutivo se pone en marcha el juego virtual del trivial, a través del cual los participantes pueden descubrir sus conocimientos sobre el patrimonio local y conocer mejor su municipio. Las tres primeras ediciones han sido todo un éxito de participación, contándose con más de 1.600 participantes.
El Ayuntamiento de La Orotava, a través de la concejalía de Patrimonio Cultural y Participación Ciudadana que dirige Delia Escobar, lanza una nueva versión del juego virtual con preguntas sobre el patrimonio natural, etnográfico, documental, artístico, popular, arqueológico y de personajes históricos de la localidad. Los participantes en el Trivial Patrimonial, que estará activo hasta el 15 de octubre, entrarán en el sorteo de una noche en el Parador del Parque Nacional del Teide con media pensión.
Este juego virtual, al que se puede acceder desde https://patrimonio-laorotava.routingtales.com, funciona igual que el popular Trivial. Cada temática, vinculada con un color diferente, consta de cuatro preguntas con una respuesta correcta. El jugador tiene un tiempo máximo para responder y al finalizar podrá conocer la solución y volver a participar en la misma área. El objetivo es que todos los participantes aprendan más sobre La Orotava y tengan la oportunidad de entrar en el sorteo.
A través de un juego, de forma amena y divertida, vecinos y cualquier ciudadano que le interese pueden descubrir muchos tesoros, curiosidades y temas interesantes de su municipio que quizá desconocen. Es una forma de acercar la cultura, el patrimonio y el conocimiento de la Villa al público en general.
Sorteo y trivial
Las personas que completen el juego, ganando los correspondientes quesitos de cada temática, entrarán en un sorteo para disfrutar de una noche en el Parador del Parque Nacional del Teide con desayuno y almuerzo o cena incluido como en ediciones anteriores. El ganador, que se realizará a través de los correos electrónicos registrados para jugar, se comunicará también por correo. Todos los interesados pueden consultar las bases del sorteo antes de empezar el juego.
Esta iniciativa se enmarca dentro de la divulgación del contenido patrimonial de La Orotava que es muy diverso y no sólo tiene que ver con el conjunto histórico sino también con otras disciplinas patrimoniales que se corresponden con las diferentes temáticas que forman parte del Trivial.
“La divulgación del patrimonio se puede hacer desde distintas ramas y de esta forma intentamos que sea de la manera más lúdica, interactiva, divertida y familiar para que esté al alcance de todos los vecinos”, subraya la concejala delegada del área Delia Escobar.