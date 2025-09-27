cd tenerife

Aficionados peninsulares lo tienen claro: el CD Tenerife volverá a Segunda División

El gran arranque de temporada en Primera RFEF de los blanquiazules no ha pasado desapercibido fuera de Canarias
@ascenso_directo
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El gran inicio de temporada del CD Tenerife no ha pasado desapercibido fuera del Archipiélago.

Una encuesta realizada por la cuenta especializada en fútbol Ascenso Directo, que difunde contenido en TikTok y YouTube sobre la Primera RFEF, refleja que muchos aficionados en la Península consideran al club blanquiazul como el candidato más firme para regresar a Segunda División.

  1. El CD Tenerife, el intratable líder invicto e imbatido (3-0)El CD Tenerife, el intratable líder invicto e imbatido
  2. Paco Zuppo: el hombre que recuperó el riqui-raca en el HeliodoroPaco Zuppo: el hombre que recuperó el riqui-raca en el Heliodoro

En el sondeo, realizado a pie de calle, la mayoría de los encuestados coincidió en señalar que el Tenerife es “imbatible”, que ha demostrado tener un “gran equipo” y que el arranque de temporada confirma que está “muy por encima de sus rivales”.

https://www.tiktok.com/@ascenso_directo/video/7553742208269143318

Aunque algunos mencionaron a conjuntos como el Racing de Ferrol, el Mérida, el Cáceres o incluso el Málaga, el equipo isleño fue el más repetido en las respuestas.

Para muchos, el Tenerife “va en racha” y parte como el gran favorito al ascenso directo.

La encuesta se ha viralizado en redes sociales, reforzando la percepción de que el conjunto tinerfeño ha recuperado protagonismo en la categoría y se perfila como uno de los aspirantes más sólidos de la temporada.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas