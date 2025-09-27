Aficionados peninsulares lo tienen claro: el CD Tenerife volverá a Segunda División

El gran inicio de temporada del CD Tenerife no ha pasado desapercibido fuera del Archipiélago.
Una encuesta realizada por la cuenta especializada en fútbol Ascenso Directo, que difunde contenido en TikTok y YouTube sobre la Primera RFEF, refleja que muchos aficionados en la Península consideran al club blanquiazul como el candidato más firme para regresar a Segunda División.
En el sondeo, realizado a pie de calle, la mayoría de los encuestados coincidió en señalar que el Tenerife es “imbatible”, que ha demostrado tener un “gran equipo” y que el arranque de temporada confirma que está “muy por encima de sus rivales”.
Aunque algunos mencionaron a conjuntos como el Racing de Ferrol, el Mérida, el Cáceres o incluso el Málaga, el equipo isleño fue el más repetido en las respuestas.
Para muchos, el Tenerife “va en racha” y parte como el gran favorito al ascenso directo.
La encuesta se ha viralizado en redes sociales, reforzando la percepción de que el conjunto tinerfeño ha recuperado protagonismo en la categoría y se perfila como uno de los aspirantes más sólidos de la temporada.