Neveras, tazas de váter o motores: los enseres encontrados en La Laguna y por los que 20 personas serán sancionadas

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de las áreas de Seguridad Ciudadana y de Servicios Municipales, ha abierto un total de 20 expedientes sancionadores a vecinos y vecinas del municipio por depositar enseres en la vía pública sin previo aviso, una práctica prohibida por la normativa local.
Asimismo, la Policía Local detectó e identificó a varias personas realizando este tipo de conductas, que la Ordenanza Municipal las califica como infracciones graves, con multas de entre 1.500 y 3.000 euros, según ha precisado el consistorio en una nota.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, ha recordado que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía un servicio gratuito para la retirada de enseres y, por tanto, ha apelado a la colaboración vecinal para hacer uso del mismo.
“Desde Servicios Municipales tratamos de facilitar al máximo que las personas puedan desprenderse de estos objetos de forma adecuada. Contamos con un número gratuito y con varios canales de gestión para que nadie tenga la excusa de dejar en la vía pública los enseres. Es fundamental hacer un uso responsable de estos servicios o, en su defecto, acudir al punto limpio autorizado más cercano, porque se trata de preservar la limpieza, la seguridad y la imagen de nuestros barrios y pueblos”, ha indicado.
Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, ha advertido de que las autoridades serán “firmes” en la aplicación de la normativa. “Vamos a ser inflexibles con quienes incumplan la Ordenanza. La Policía Local seguirá identificando y proponiendo para sanción a quienes depositen enseres en la vía pública, porque esta práctica perjudica a la convivencia y a la calidad de vida de la ciudadanía. Trabajamos de manera coordinada con Servicios Municipales para garantizar un municipio más limpio y seguro”.
Retirada de enseres en La Laguna
Precisan que hasta finales de agosto se habían retirado 1.060 toneladas de enseres y residuos especiales, lo que representa un incremento del 4,2% respecto al mismo periodo de 2024. Entre los objetos más habituales destacan muebles, electrodomésticos voluminosos, piezas de baño o puertas, aunque en ocasiones también se han encontrado motores o bidones de pintura, mucho menos frecuentes, pero altamente contaminantes.
Además, recuerdan que, con la llegada de septiembre y la vuelta al cole, suele producirse un repunte significativo en los depósitos incontrolados en la vía pública, lo que hace aún más necesario el uso responsable de los canales habilitados.
De este modo, el área de Servicios Municipales recuerda que la ciudadanía puede solicitar la retirada gratuita de enseres a través del teléfono 900 102 925, de forma presencial en las oficinas de Urbaser, ubicadas en la confluencia de Núñez de la Peña con Baltasar Núñez, o enviando un correo electrónico a elalagunalimpia@urbaser.com
Asimismo, este servicio se ofrece de manera paralela en los dispositivos integrales de limpieza que se desarrollan en los distintos barrios y pueblos del municipio que son notificados con varios días de antelación.