Esta noche, a las 23.15 horas, la magistrada y jueza decana de Santa Cruz de Tenerife, Esmeralda Casado, se sienta en el plató del programa Políticamente Incorrecto, dirigido y presentado por el periodista Pepe Moreno, en la cadena autonómica privada Atlántico Televisión, con el propósito de explicar en qué consiste su cargo, así como su visión sobre el estado de la justicia y, concretamente, sobre el caso de la presunta revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado.
Esmeralda Casado, hoy en el ‘Políticamente Incorrecto’ de Atlántico Televisión
