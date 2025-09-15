Veinte empresas optan a ejecutar las obras en los espacios públicos de Santa Cruz de Tenerife

Una veintena de empresas han presentado, hasta el momento, sus ofertas para lograr formar parte de la licitación del proyecto de mejora, reforma, construcción y ampliación de espacios públicos, vías, infraestructuras y rehabilitación del firme, el cual se engloba en el “ambicioso” Acuerdo Marco que presentó el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el pasado julio.
Una herramienta, con una duración de cuatro años, que ha impulsado el área de Servicios Públicos y que cuenta con una financiación de 127 millones de euros, presupuesto que permitirá ejecutar y acelerar la contratación pública de obras en el municipio.
El Acuerdo Marco, herramienta que convierte a Santa Cruz en el único municipio de Canarias con este tipo de iniciativa, persigue ahorrar tiempo en las contratas de empresas y garantizar una mayor transparencia y calidad en los servicios, ya que facilitará al Consistorio municipal emitir contratos derivados conforme surja cada necesidad, en lugar de licitar cada intervención.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha anunciado a DIARIO DE AVISOS que “la fecha de presentación para concurrir al proceso de licitación del Acuerdo Marco ha acabado y han concurrido 20 empresas, lo que demuestra que va a ser un instrumento muy potente porque ha despertado el interés de muchas constructoras. Aunque ahora se está pendiente de la adjudicación, la intención es que esté en marcha el próximo enero de 2026”.
Tarife añadió que “en Santa Cruz tenemos detectadas muchas mejoras para acometer, sobre todo de renovación del firme de vías y de aceras, que por más que las limpiemos toca cambiarlas”.
No obstante, dijo, “serán los técnicos los que decidan la prioridad de las actuaciones, pero el presupuesto para ejecutar todas las obras ya está previsto”.