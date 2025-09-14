Carlos Tarife, tajante: “Si ciertos colectivos siguen mintiendo sobre las talas en Santa Cruz, no descartamos llevarlos ante la Justicia”

La reanudación del curso político llega con bastantes deberes para el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Sostenibilidad Ambiental y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife (PP). Finalizar las obras de vertido cero, mejorar la limpieza o el futuro del carril bici, en manos de los tribunales, son algunas de las cuestiones a las que se enfrenta. Tarife no baja la guardia, a pesar de que muchas de sus decisiones son objeto de críticas ciudadanas, como ocurre con el arbolado, es tajante: “Si ciertos colectivos siguen mintiendo y diciendo disparates sobre las talas no descartamos llevarlos ante la Justicia”.
-¿Qué objetivos se marca para lo que resta de mandato?
“Este curso político será apasionante porque es el año previo a las elecciones, en mayo de 2027. Por ello, a título personal tengo varios retos a acometer y, el primero, será acabar con todas las obras de vertido cero al mar. Ahora mismo, junto con Enmasa, tenemos en marcha las obras de San Andrés y María Jiménez, que se prevén finalizar en febrero, junto con las de Añaza y Acorán. Por ello, a partir de esa fecha el Ayuntamiento podría presentar la solicitud de bandera azul para el municipio. No obstante, no vamos a poder hacerlo, porque mientras el Gobierno del Estado no acabe la obra de la depuradora de Buenos Aires no se obtendrá este distintivo para el litoral capitalino. Vuelvo a pedir al Ejecutivo central que se ponga las pilas. Nos han dicho que en noviembre de 2026 estará finalizada, pero debe ser antes, porque entonces las de Añaza y Acorán, con dos estaciones de bombeo para derivar las aguas negras hacia la depuradora, también se verán paralizadas. El segundo objetivo en mente será mejorar la limpieza en la ciudad. Siempre he sido crítico con este contrato que se adjudicó en 2018 y deberíamos contar con más personal de barrido, a lo que vamos a ir en el futuro. No obstante, tenemos que exprimir el contrato al máximo que está en vigor y por ello estamos manteniendo reuniones con la empresa para ampliar la presencia de barrenderos a pie de calle, junto a un refuerzo de la inspección y de las sanciones. Hay un teléfono gratuito de recogida de enseres (922224849) y lo que no puede ser es que algunas personas sigan haciendo lo que les dé la gana. Por ello, estamos cuadrando con la Policía Local más multas”.
-Invitó a la ministra de Transacción Ecológica, Sara Aagesen, a visitar las obras de la depuradora. ¿Tiene respuesta?
“Ni la anterior ministra ni la actual han dicho esta boca mía, al igual que el subdelegado del Gobierno, Javier Plata. Santa Cruz es capital de provincia y me gustaría que también se pronunciara al respecto, pues no sabemos aún si a finales de año o principios de 2026 vamos a tener un proyecto para darle por fin una salida al mar a Añaza y crear allí un lugar donde se puedan bañar los ciudadanos sin vertidos. El Ayuntamiento está haciendo su trabajo, pero si en su momento el Estado financió una obra para una playa en Santa Cruz de La Palma lanzo una pregunta al Partido Socialista de Tenerife. ¿Están dispuestos a financiar también la obra de Añaza? Lo que tengo claro es que si Alberto Núñez Feijóo es el presidente de España tras las elecciones iré a Madrid con la obra de la depuradora, la de Añaza y muchas más cosas y lograré respuestas. Necesitamos financiación para el plan especial de Las Teresitas o para carreteras en Santa Cruz, pues veo avances para otras islas e incluso para Tenerife, pero muy pocos para Santa Cruz”.
-¿Cree que el Estado no está haciendo los deberes?
”Sigo muy preocupado por el tema de la vivienda y el de la ocupación. Creo que construir nuevas viviendas debería ser mucho más fácil y sigo echando de menos un plan estatal, pues el actual está caducado. En Santa Cruz, según algunos informes, tenemos cerca de 20.000 viviendas vacías porque a sus propietarios les cuesta hasta siete años sacar a un okupa de su casa. Lo que tenemos que garantizar las administraciones públicas es que el dueño de la vivienda perciba la renta correspondiente en el contrato y que la Justicia y la Policía Nacional cuenten con una ley que les permita sacar en 24 horas a un caradura que ocupa ilegalmente una vivienda. Tenemos barrios con esta problemática, pero en vez de darnos soluciones lo que se está haciendo es poner condiciones casi leoninas a quien quiere alquilar su propiedad. El problema es que el Gobierno de Pedro Sánchez no está en estas cosas porque está atrapado por sus socios”.
-¿Y qué acciones se prevén ante la crisis habitacional en el municipio?
“La creación de vivienda pública en Santa Cruz es algo vital, pero tiene que ir acompañada no solo de un nuevo plan estatal de Vivienda que permita seguir reformando casas en la ciudad, sino que también permita crear nuevas. Vamos a necesitar financiación del Estado, porque existe una demanda de 3.000 personas buscando casa en la ciudad y tenemos que coger las bolsas de suelo disponibles para desarrollarlas, pero necesitamos dinero, porque aunque sea una competencia de la Comunidad Autónoma, la financiación es del Gobierno central. Este Ayuntamiento no ha dejado de presentarse a todas las convocatorias del Estado para lograr fondos y en octubre llegará la respuesta del EDIL, donde hemos pedido cuatro millones de euros para construir 60 viviendas sociales más en Ofra. Somos de los pocos ayuntamientos de Canarias que ha utilizado, ante la parálisis del Gobierno, fondos europeos para poder construir. Entonces, que nadie diga que no estamos preocupados por esto”.
-El Estado también mantiene una cruzada por el monumento a Franco. ¿Qué se hará finalmente con esta escultura?
“Estamos a la espera del expediente del Cabildo sobre los valores arquitectónicos para ver si hay que resignificarlo o quitarla. No obstante, el ministro Ángel Víctor Torres es el gran culpable, pues cuando fue presidente del Gobierno aprobó un catálogo regional sobre vestigios franquistas que fue recurrido y después lo hizo al expediente BIC que tramita la Corporación insular. Torres está torpedeando todo lo bueno que puede pasar en Santa Cruz. Además, en su reciente visita, he echado de menos que no aclarase que va a pasar con los cerca de 900 menores inmigrantes que tenemos en la ciudad, atendidos con solidaridad por instituciones canarias y abandonados por el Estado”.
-Otro asunto se basa en la apertura al mar. ¿Habrán más playas?
“Podríamos tener una ciudad más cerca al mar, pero no todo son obras. Soy defensor de una línea de tranvía desde la plaza de España hasta San Andrés, que lograría urbanizar esa carretera. Ahora tenemos abierto un concurso de ideas para crear una nueva playa en la zona de Acapulco, desde el Cidemat hasta El Bloque, en Valleseco. El resto del litoral es zona portuaria y, además, en la dársena de Los Llanos estamos en conversaciones con la Autoridad Portuaria para cerrar un convenio, primero del edificio Puerto-Ciudad, y también para el de muelle Sur, donde atracará el Fred Olsen y en el que me gustaría contar con una gran explanada para eventos y conciertos que también se pueda utilizar para terrazas de verano y un gran aparcamiento. No obstante, cuando finalice la obra de la depuradora tendríamos otra playa en el Parque Marítimo. Luego habrá que seguir estudiando, de la mano del Gobierno de Canarias, la operación urbanística en la Refinería, pues el muelle de Honduras en un futuro será otro punto de mar, aparte de que en la costa de San Andrés, donde está la escollera, estamos estudiando un proyecto para hacer accesible al baño la zona. Si logramos todo esto, la ciudad daría un cambio espectacular que haría que muchos chicharreros se queden aquí los domingos”.
-Habla de domingos. ¿Cómo avanza el debate sobre la apertura comercial?
“En octubre se celebrará la Mesa de Comercio y la realidad es que la capital ha ido cambiando con los años y de lunes a sábado todo está abierto y la ciudad funciona, pero los domingos una gran parte cierra y la ciudad no tiene los datos que debería. Creo que la zona centro merece un plan de inversiones, que con el Acuerdo Marco se podrá hacer, y para ello hemos iniciando el expediente para la rehabilitación completa de la plaza del Príncipe, además, de buscar financiación europea para renovar la calle Castillo. También estamos trabajando en más parking, en la calle de la Noria y Almeyda. No hay que tener miedo al cambio pero hay que buscar consensos y si cualquier acción que se impulse para abrir la ciudad los domingos no funcionara, daríamos marcha atrás”.
-¿Y se dará marcha atrás con el carril bici, paralizado por la Justicia?
“Tenemos un plan de Movilidad aprobado, un plan director de la bicicleta y hay normativa estatal suficiente, pero estamos a la espera de que la Justicia decida cuanto antes al respecto, pues nos está dejando en una situación de absoluta indefensión con un expediente que ha pasado el visto bueno de los informes jurídicos. Sigo creyendo en la red ciclable y mi plan es seguir implantándola en la ciudad, como en la Rambla o en la avenida de Bélgica y San Sebastián. Pero si nos obligan a quitar el carril bici del centro, cumpliremos el acuerdo judicial, aunque me parecería un disparate jurídico. No obstante, mientras no haya pronunciamiento del Tribunal Superior se podrían estudiar alternativas para una posible apertura, como se hizo con la plaza de Orche, ya que no podemos tener sine die paralizada una obra que está al 99% terminada. Pese a ello, si finalmente se dicta que no habrá carril bici pues se retira y se volverá a abrir El Pilar como antes, aunque soy defensor de que esta calle sea peatonal. El objetivo de este grupo de gobierno no es parchear sobre lo planificado y el carril bici es una planificación de la ciudad”.
-¿Los ciudadanos son reticentes a los cambios en movilidad?
“Estoy convencido de que la peatonalización y la disminución de vehículos en algunas zonas irá en beneficio de los ciudadanos, aunque es cierto que los cambios planificados vienen todos de golpe. Reducir aparcamientos en zonas de la ciudad es necesario porque tenemos 65.000 plazas en superficie, cuando en la capital hay 140.000 coches empadronados, a los que se suman los 80.000 que vienen cada día de fuera. Entonces, hay que cambiar las formas de moverse, crear más parkings, zonas verde y azul de pago y el carril bici. Aparte, tenemos que hablar de más soterramiento de vías en la ciudad con el Gobierno de Canarias, porque el desarrollo de proyectos en Las Palmas es muy bueno y el de Santa Cruz, por falta de financiación, muy deficiente”.
-Otras críticas se basan en las talas de árboles. ¿Qué opina?
“Que haya colectivos preocupados por asuntos de Santa Cruz es es una buena noticia, pero lo curioso es que algunos, cuando ha gobernado el PSOE en Santa Cruz, hacen el Guadiana, y cuando gobernamos otros salen a la luz, y encima mintiendo. Una frontera que no voy a dejar pasar. Hasta ahora nos hemos hecho los locos, pero la libertad de expresión de algunos ya está rozando límites que no vamos a seguir permitiendo. No se puede poner en tela de juicio a los técnicos de esta casa y afirmar de manera gratuita, por ejemplo, que estamos desertizando la ciudad o que hemos talado 1.000 árboles en dos años. Eso es falso y, además, lo demostraré con un informe. Ni el alcalde ni yo nos llamamos a las 6 de la mañana para ir con la sierra eléctrica a talar, porque la poda es la última opción sobre un árbol. Garantizo que se está conservando al máximo el arbolado y, como ejemplo, cito la calle Puerto Escondido, donde vamos a presentar el proyecto de reforma a lo largo de este mes. Allí hay árboles que han dado muchos problemas por estar enfermos, a los cuales se está tratando y al menos ya dos están respondiendo y los podremos salvar. La tala no es una decisión política, insisto, y si algunas personas siguen diciendo disparates no descartamos llevarlos ante la Justicia por mentir. Una cosa es la libertad de expresión, que la tenemos todos, y otra es ir difundiendo noticias falsas sobre este Ayuntamiento, que también tiene capacidad de defenderse y que cuenta con el mejor departamento de Parques y Jardines de Canarias”.