España jugará ante la Georgia de Shermadini en Tenerife

La selección española masculina de baloncesto jugará en La Laguna (Tenerife) ante Georgia, el próximo 30 de noviembre, el partido de clasificación para el Mundial de Catar de 2027, en el que se estrenará en casa el nuevo seleccionador, aún no nombrado, en sustitución de Sergio Scariolo.
Seis años después de jugar por última vez en Tenerife, ‘la Familia’ regresará al Pabellón de Deportes Santiago Martín de La Laguna para ver jugar a la selección, en su reaparición después de su prematura eliminación en el Eurobasket, informa la Federación Española de Baloncesto (FEB) en un comunicado.
Será el primer partido en casa de España de la fase de clasificación para el Mundial después de que el nuevo responsable del equipo, a la espera de que la FEB haga oficial su nombre, debute ante Dinamarca a domicilio tres días antes. Además de Dinamarca y Georgia, el combinado español tiene que jugar contra Ucrania.
Los tres primeros clasificados obtendrán el billete a la segunda y definitiva fase de clasificación, en la que cruzarán con los tres primeros clasificados del Grupo B (Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía).
En este Grupo I, en el que se arrastran todos los resultados obtenidos en la primera fase, los tres primeros clasificados obtendrán el billete para Catar 2027.
Con el de Georgia, será el quinto partido que España juegue en Tenerife, todos ellos en el mismo pabellón.
Los anteriores fueron dos amistosos y dos partidos de la fase de clasificación para la Copa del Mundo 2019 ante Ucrania en noviembre de 2018 y ante Turquía en febrero de 2019.
“Iniciamos una nueva etapa en ‘la Familia’ y sabemos que vamos a contar con el apoyo y el calor de un público que siempre se ha volcado con la selección como es el de Tenerife. Es el escenario ideal para que el equipo vaya dando los pasos necesarios parar lograr su próximo objetivo: estar en la próxima Copa del Mundo”, ha afirmado la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, añade el comunicado.
El expresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, aseguró que para Tenerife “es un verdadero orgullo volver a acoger un partido de la selección, una de las grandes referencias del deporte nacional e internacional”.
“Una isla que siempre ha demostrado su pasión por el baloncesto y que volverá a volcarse con el equipo como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones (…) Acoger ‘la Familia’ en nuestra tierra contribuye también a seguir mostrando al mundo el enorme potencial de Tenerife para acoger eventos de primer nivel”, añadió Afonso.