Médicos canarios exigen transparencia en el proceso de estabilización del SCS: la publicación de los listados “es un requisito fundamental”

Los médicos canarios se concentraron ayer ante los principales hospitales de las Islas para reclamar “transparencia” en el proceso de estabilización del Servicio Canario de Salud (SCS).
UGT, por ejemplo, afirmó que lo que ocurre “es muy grave” porque, tras seis años de espera, el SCS no garantiza la publicación de los listados de adjudicación por méritos antes de los exámenes y no cumple lo estipulado en la convocatoria.
“No es un trámite menor; supone la base que da seguridad jurídica, orden y certezas a quienes sostienen la sanidad pública. Exigir esos listados previos no es un capricho, es un requisito fundamental para un proceso limpio y transparente”, señalaron en una nota.
Desde el Sindicato Médico han presentado un preaviso de huelga para el 22 de septiembre.