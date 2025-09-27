El Euromillones deja un ganador de 130 millones de euros y Canarias se lleva un doble premio

En el Sorteo de Euromillones de este viernes, 26 de septiembre, hay un boleto acertante de la 1ª categoría premiado con 130 millones de euros, que ha sido validado en Bélgica.
En España hay dos boletos acertantes de la Segunda Categoría (5 + 1) premiados con 95.952 euros, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 44.785 de Arrecife (Lanzarote), situado en Carlos V, 1, y en el nº 67.290 de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), situado en Cmo. Hornera, Resd. Campus 2ª fase, L-3.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor no 51.345 de Málaga, situado en Barlovento, 2.
En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 Millones de euros para los acertantes de la Primera Categoría (5 + 2).
Combinación Ganadora: 25 – 17 – 04 – 44 – 28
Estrellas: 11 – 5.
Código El Millón: TGX72405.
Sobre el sorteo de euromillones
El primer sorteo de Euromillones se realizó en París, el 13 de febrero de 2004, con Francia, España y Reino Unido como participantes. Un jugador francés se llevó 15 millones de euros. Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza se unieron posteriormente.
El mayor bote repartido en la historia de Euromillones se cifra en 220 millones de euros, repartidos el 15 de octubre de 2021. Una cifra que le sitúa como el mayor premio en un sorteo del continente europeo. Los números premiados fueron el 21,26, 31, 34 y 49, con las estrellas 2 y 5.
Para jugar a Euromillones, se deben seleccionar cinco números principales del 1 al 50 y dos estrellas entre 1 y 12. Durante el sorteo, 5 números y 2 estrellas son extraídos al azar de dos máquinas con bombos que contienen bolas numeradas. La máquina que contiene los 50 números se llama Stresa, y la otra, que contiene las 12 estrellas, es Paquerette.
El boleto de Euromillones se divide en bloques separados, cada uno con una cuadrícula de 50 números principales y 12 estrellas. Se debe completar un bloque para cada combinación sencilla a la que se quiera jugar. Alternativamente, se puede jugar una apuesta múltiple seleccionando seis o más números principales y/o tres o más Estrellas de un bloque. Luego solo debe asegurarse de especificar en su boleto cuántos números extra ha elegido.
Cuesta 2,50 € por cada bloque que se rellena en un sorteo de Euromillones, por lo que el precio aumenta proporcionalmente si se juegan varios bloques o se selecciona más de un sorteo.
El Millón es un juego adicional que se incluye en cada billete de Euromillones vendido en España. Por cada línea de números de Euromillones comprada, se imprime un código único en el billete que participa en una rifa para la oportunidad de ganar un premio de 1 millón de euros.
El cobro de los premios se hace de dos maneras diferentes dependiendo de la cantidad ganada:
- Los premios hasta 2000€ se pueden reclamar en cualquier punto de venta de Loterias y Apuestas.
- Los premios superiores a 2000 € se pueden reclamar en cualquier punto de venta de Loterias y Apuestas. Las ganancias se pagarán mediante transferencia bancaria. Los premios de más de 40 000€ tienen una tasa de impuestos del 20%.
Puede comprobar los resultados de este y otros sorteos en nuestro site dedicado en exclusiva, donde podrás consultarlos recién publicados por las correspondientes administraciones.
Nota: Diario de Avisos no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.