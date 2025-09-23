Famtàstic regresa con un Premio Óscar

El Festival Famtàstic tiene una cita imperdible el próximo 26 de septiembre en el Teatro El Sauzal (Tenerife), cuando exhiba el cortometraje ganador del Oscar 2025 I’m Not a Robot (originalmente Ik ben geen robot), dirigido por la neerlandesa Victoria Warmerdam. La proyección forma parte de la velada temática “Robots + IA”, una de las sesiones centrales de la edición 2025 del festival.
La proyección de I’m Not a Robot no estará sola, forma parte de una muestra que une cine de cortometrajes, gastronomía de autor y espectáculos en vivo. En esta edición, una de las noches temáticas será precisamente “Robots + IA (Especial El presente que no fue, el futuro que nos espera)”, que tendrá lugar también en Barcelona el 7 de noviembre, y en Gran Canaria el 21 del mismo mes.
I’m Not a Robot obtuvo el Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción en acción real (Live Action Short Film) en la 97ª edición de los Premios de la Academia, celebrada el 2 de marzo de 2025.
Este filme de unos 20–22 minutos, coproducido entre Bélgica y los Países Bajos, cuenta la historia de Lara, una productora musical, que tras fallar repetidamente en pruebas ‘Captcha’ comienza a cuestionar su propia humanidad. La narrativa explora temas de identidad, autonomía corporal, y el cruce entre lo humano y lo artificial, en un contexto marcado por la presencia creciente de la inteligencia artificial en la vida cotidiana.
El público asistente en El Sauzal podrá además disfrutar de una selección de cortometrajes que reflexionan sobre la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial y sus impactos sociales; experiencias sensoriales; gastronomía innovadora de chefs locales; y actuaciones en vivo que plantean la relación hombre-máquina de formas muy creativas. (Este es el formato habitual de Famtastic, que busca fusionar distintas disciplinas artísticas para provocar la reflexión e inspirar emociones).
La cocina del futuro con Gamonal
En esta misma velada, bajo el concepto de la ‘Cocina del futuro’, el Festival Famtastic propone un viaje culinario hacia el futuro de la mano del chef Carlos Gamonal (Mesón El Drago), quien presentará su innovadora propuesta. La IA no es una amenaza para la gastronomía; es su aliada más poderosa. Famtàstic explora cómo esta tecnología está transformando la cocina de maneras emocionantes: innovación y sostenibilidad. La IA permite una personalización sin precedentes, creando menús a medida que deleitan a los comensales y, al mismo tiempo, reducen el desperdicio alimentario.
Con algoritmos avanzados, la IA inspira recetas innovadoras y optimiza la producción agrícola, impulsando un futuro más sostenible para todos. Para esta degustación, Carlos Gamonal se presenta en esta original iniciativa con los siguientes platos; ‘Algofio 100plus’, ‘Snacks de frutos secos Gofiosfera’, ‘Foiegrasescabechado con hibiscus’, ‘Ensalada de superalimentos V6.7’, ‘Potaje de antioxidantes’, ‘Carne fiesta v7.1’ y ‘Bienmesabe de almendras con plátano y chocolate’.