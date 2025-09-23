Benito, el mayor fan de Pepe Benavente, sorprende a sus 85 años bailando ‘El Polvorete’

La sorpresa más comentada del festival Jardín de las Delicias, celebrado en Madrid, no fue un artista sobre el escenario, sino un hombre de 85 años llamado Benito, que vivió su primer festival gracias al programa Adopta un abuelo, una iniciativa que busca acompañar a las personas mayores y fomentar su integración social.
En un vídeo viral en TikTok, se ve a Benito disfrutar de la música con tanta energía que hasta deja a un lado su bastón para bailar ‘El Polvorete’, un clásico de Pepe Benavente y la canción favorita de Benito, quien además puso al público a cantar y bailar al ritmo de “el gallo sube”. Su entusiasmo contagió a los asistentes, que no dudaron en aplaudirle y grabar el momento.
@revistaelduende La sorpresa más del Jardin de las Delicias fue Benito, una de las personas mayores que acudió al festival madrileño de la mano de Adopta un abuelo, un programa que busca que las personas mayores se sientan acompañadas. @Adopta Un Abuelo #jardindelasdelicias #festivalesmadrid ♬ sonido original – Revista El Duende
Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios, al ver su desparpajo bailando a ritmo canario, incluso se preguntaron si Benito era de las Islas. Sin embargo, este mayor madrileño demostró que la edad no es un límite cuando se trata de pasarlo bien y disfrutar de nuevas experiencias.
El vídeo acumula miles de visualizaciones y reacciones, convirtiéndose en uno de los momentos más entrañables del festival madrileño y un ejemplo de cómo las iniciativas sociales como Adopta un abuelo pueden cambiar la vida de muchas personas mayores, regalándoles vivencias únicas.