La Feria de Artesanía de Pinolere marca el paso para reflexionar sobre el futuro del sector

“Especial, única, extraordinaria y un milagro”. Así definió ayer la Feria de Artesanía de Pinolere el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, por haber conseguido cumplir cuatro décadas superando graves crisis económicas, una pandemia y las vicisitudes internas, y convertirse en una cita ineludible y referente en Canarias.
Este año cuenta con la participación de 180 artesanos de todas las islas que hasta el domingo expondrán sus trabajos. De forma paralela se desarrollarán diferentes actividades como talleres, encuentros, exposiciones, catas, conciertos y hermanamientos folclóricos.
Durante su discurso de inauguración, Linares sostuvo que “estos 40 años nos deben servir para reflexionar sobre la artesanía en las jornadas que se desarrollarán cuando termine la feria. Las instituciones, las administraciones y los artesanos debemos escucharnos para sacar un proyecto común de artesanía de cara a los próximos años y asegurar el relevo generacional”, el tema al que está dedicada este año la feria y uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el sector.
Esta jornada también servirá para debatir sobre el futuro de este tipo de eventos y confirmar si hay que continuar en la misma línea que hasta ahora, tal y como adelantó hace unos meses el presidente de la Asociación Cultural Pinolere, Jesús García.
El alcalde explicó que el éxito de este aniversario se debe a tres factores: un grupo de personas que sin medios económicos impulsó esta iniciativa; a la Asociación, formada por pocas personas pero que ha servido como vínculo para aglutinar a la gente del barrio, y el apoyo institucional, del Ayuntamiento desde el primer momento y posteriormente, del resto de administraciones. “En momentos muy duros el Cabildo siempre estuvo, unos más y otros menos, y este año es la subvención más alta de la historia con 40.000 euros”, informó. En este sentido, destacó el papel “trascendental” del consejero Efraín Medina, quien creyó desde el primer momento en el proyecto y ello se refleja en el apoyo brindado.
También la presidenta insular, Rosa Dávila, coincidió con estas afirmaciones. “La tradición no es estática, se transforma, se reinventa y se transmite, y por eso hoy queremos rendir homenaje a los y las jóvenes que han decidido apostar por un oficio que exige paciencia, creatividad y un amor profundo por nuestra identidad. Ellas y ellos son la garantía que la artesanía canaria seguirá teniendo un futuro y para ello será necesario parar y reflexionar” declaró.
Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, hizo hincapié en la vinculación de la artesanía con el sector primario y puso como ejemplo al maestro Juan Ramírez. Este artesano de junco y anea de Santa Lucía de Tirajana, cuyo rostro aparece en el mural de Pinolere realizado por @airjecor como homenaje a los artesanos y artesanas de Canarias, comenzó haciendo aperos para su abuelo.
El acto se inició con la entrega de los Cho Feriantes 2025 a Genoveva González; el Cabildo de Tenerife y Gráficas Echeyde; y del Premio Patrimonio Villa de La Orotava a los ciriales enramados en La Orotava otorgado a Pedro Villar Morales (a título póstumo) por ser impulsor y creador de los mismos.
Especialmente emotiva fue la intervención de José Luis de León Torres, autor del primer cartel oficial de la feria en 1986, al año seguiente de su inicio, quien debido a su enfermedad subrayó la importancia de la artesanía para fomentar la psicomotricidad y ayudar en la prevención de enfermedades neurodegenerativas.
El maestro Juan Ramírez Pérez protagoniza el mural homenaje a los artesanos y artesanas
Previo a la inauguración de la feria, las autoridades descubrieron un mural como homenaje a los artesanos, artesanas y artesanías de Canarias, representado en Juan Ramírez Pérez, artesano de junco y anea de Santa Lucía de Tirajana, realizado por @airjecor.
En 2006, el artesano obtuvo el primer premio en el II Certamen Internacional de Cestería Tradicional y de Diseño Pinolere, en el que participaron artesanos de 32 países. El acto contó con el alcalde de esta localidad de Gran Canaria, Francisco García López.
Servicio gratuito de guaguas desde el centro del municipio
Durante las tres jornadas, el parque etnográfico de Pinolere abrirá sus puertas a las 10.00 horas y cerrará a las 20.00 horas. Como cada año, para acudir a la Feria se pondrá a disposición del público un servicio gratuito de guaguas, que saldrán cada hora del centro de La Orotava, en concreto, de la avenida Sor Soledad Cobián. La adquisición de la entrada a la Feria deberá realizarse en este mismo punto de salida.