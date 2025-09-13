Unas 2.900 prospecciones han localizado 60 positivos de filoxera en Tenerife

El Cabildo constató ayer la “unidad de acción” de las administraciones y de los partidos políticos para afrontar el brote de filoxera en Tenerife. En un pleno extraordinario convocado a instancia del Grupo Socialista, la presidenta insular, Rosa Dávila (CC), recalcó que se está respondiendo “con rigor, ciencia, coordinación y transparencia para proteger nuestras viñas, a nuestros agricultores y el futuro de nuestros vinos”.
Dávila repasó las más de 20 acciones y reuniones adoptadas para afrontar el brote desde su detección, el 30 de julio. “Desde ese momento, para delimitar con precisión el área inicialmente afectada, se han realizado 2.901 prospecciones técnicas”: el 62% por el Gobierno de Canarias; el 27%, por el Cabildo, y el 11%, por encargos a Gesplan). Hasta el jueves, y tras los correspondientes análisis en laboratorio, han resultado positivas 60 localizaciones; en la mayoría, de una única planta”.
Dávila proclamó que “la acción es la seña de identidad” de este mandato: “Por eso, estamos liderando la respuesta a la filoxera en Tenerife desde el primer minuto, en colaboración con el Gobierno canario, que ejerce las competencias en sanidad vegetal, y con el respaldo del Estado [el Ejecutivo central], los ayuntamientos y el subsector”.
La presidenta confirmó que “se mantendrá un seguimiento técnico constante con informes actualizados y abiertos a viticultores, y se creará un comité técnico científico-técnico asesor para Canarias en el que participarán el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Canarias, la ULL, la ULPGC, IPNA-CSIC, ICIA, las denominaciones de origen y GMR Canarias”. Se ajustarán las medidas en función de la evolución, “combinando las indicaciones de los expertos y sensibilidad con el sector” y se pedirá recurso a la Administración General del Estado para reforzar las inspecciones y acompañar al sector si la vendimia se viera afectada.
El consejero del Sector Primario y Bienestar Animal, Valentín González, abogó por “un acuerdo institucional del Cabildo sobre la prevención, control y erradicación de la filoxera, medidas compensatorias y la elaboración de un plan estratégico del sector vitivinícola” de Tenerife. “La amenaza que supone la presencia de la plaga de la filoxera exige una acción coordinada, rigurosa y unitaria”, remarcó. La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, iba tomando la palabra para introducir aclaraciones o aportar detalles.
El turno de los representantes de los grupos lo abrió Ana Mercedes Salazar, del Mixto (Vox): “Nuestro apoyo a los agricultores y viticultores, que sufren y viven con miedo a perderlo todo. Nos enfrentamos a un hecho histórico y gravísimo”.
Por el PSOE, y sin despreciar el consenso, Aarón Afonso contrastó la gestión del Gobierno canario y la del Cabildo: “Desde que tuvo conocimiento del foco en los primeros días de agosto, el consejero regional se puso en contacto con todos los portavoces de la Comisión de Agricultura del Parlamento, informó a los grupos y solicitó comparecer a petición propia. Aquí han venido arrastrados”.