Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron ayer a unos 64.900 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que deja además unos 164.600 heridos en los que muchos conciben como un claro genocido y lo peor ocurrido hasta ahora desde el punto de vista humanista en el siglo XXI.
El Ministerio de Sanidad gazatí indicó, en un comunicado, que “el balance de la agresión israelí ha aumentado a 64.871 mártires y 164.610 heridos” tras confirmar otros 68 muertos y 346 heridos a causa de los ataques israelíes durante el último día, si bien subrayó que aún hay cuerpos entre los escombros y las calles, por lo que la cifra será superior seguro.
Entre los fallecidos durante las últimas 24 horas, hay diez palestinos tiroteados por las tropas de Israel cuando intentaban obtener ayuda, con lo que el número de muertos en estos clamorosos ejemplos de asesinatos crueles y premeditados aumenta a 2.494, con 18.135 heridos.
La cartera apuntó, además, que 12.321 personas han muerto y 52.569 han resultado heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reanudó sus ataques, sin que los esfuerzos internacionales para lograr un nuevo acuerdo hayan dado frutos. Por más declaraciones o condenas de la ONU o de países por su cuenta que se han aprobado, la impotencia ha sido la tónica y el genocido televisado ha persistido sin atisbos de paralización por la protección ue brinda los EE.UU. de Trump a Netanyahu.
Poco antes, habían confirmado la muerte por hambre y desnutrición durante el último día de otros dos palestinos. De esta forma, los muertos por estas causas ascienden a 422, incluidos 145 niños. Al menos 144 personas han muerto, entre ellos 30 niños, de hambre y desnutrición desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto el norte de la Franja como una zona de hambruna.
Mientras, familiares de los rehenes que continúan retenidos en Gaza repitieron este fin de semana sus protestas por las calles de Tel Aviv para exigir al Gobierno que actúe “con urgencia” en pro de un acuerdo que permita el regreso de las casi 50 personas que permanecen en manos de Hamás casi dos años después. Entre las intervenciones más contundentes, destacó la de una mujer, Maccabit Meyer, tía de los gemelos Gali y Ziv Berman, que continúan recluidos, quien lanzó una crítica directa al liderazgo israelí tras el reciente ataque fallido contra miembros de Hamás en Doha.