Se desplegaron pancartas y banderas bajo la consigna "Palestina libertad"
Centenares de personas reclaman en La Laguna el fin de la ofensiva en Gaza
Alrededor de 250 personas, según datos de la Policía, participaron este sábado en la Marcha Nocturna organizada en La Laguna por el Movimiento Global a Gaza.

La convocatoria tuvo como objetivo mostrar apoyo a Palestina, reclamar el fin de la ofensiva en Gaza y respaldar a la Global Sumud Flotilla, que prepara la segunda y última fase de su travesía con la intención de romper el bloqueo de ayuda humanitaria.

El encuentro comenzó en la Plaza del Adelantado, desde donde los asistentes recorrieron la calle Carrera. Durante el trayecto recibieron aplausos y gestos de apoyo por parte de quienes se encontraban en las terrazas y espacios de ocio de la zona.

La marcha concluyó en la Iglesia de La Concepción, donde se desplegaron pancartas y banderas, y se leyeron mensajes de solidaridad. El acto finalizó con la consigna coreada por los participantes: “Palestina libertad”.

