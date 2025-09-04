sucesos

Encuentran a Kilian, el joven que había desaparecido en Canarias

SOS Desaparecidos ya ha desactivado la alerta
Buscan al joven Kilian, desaparecido en Canarias
Encuentran a Kilian, el joven que había desaparecido en Canarias
La asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta para localizar a Kilian D. H., de 20 años, a quien se le había perdido la pista el pasado 3 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria.

El joven, a quien se describía con una estatura de 1,70 metros, complexión delgada, pelo castaño y ojos marrones, ha sido localizado gracias a la colaboración ciudadana y a la difusión.

Desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier otra información de un desaparecido, que se dirijan a los teléfonos 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es.

