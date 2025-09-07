el tiempo

La Aemet activa el aviso amarillo en Canarias por calima

Con el aviso amarillo, indica la Aemet, no existe riesgo meteorológico para la población en general
La Aemet actualiza su previsión del tiempo en Canarias: la calima y el calor no se marchan
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado este domingo el aviso amarillo (riesgo) por calima en Canarias.

El polvo en suspensión o calima afecta a Lanzarote y Fuerteventura en su totalidad, mientras que en Gran Canaria se refiere a cumbres, este, sur y oeste de la isla, con una visibilidad de 3.000 metros, que afectará principalmente a las zonas altas orientadas al sur, aunque no se descarta que las reducciones también puedan registrarse en zonas bajas.

  1. El Gobierno de Canarias activa la prealerta por calima: las zonas que podrían verse más afectadasLa calima vuelve a Canarias con avisos amarillos y prealerta: estas serán las islas más afectadas

Con el aviso amarillo, indica la Aemet, no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. 

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas