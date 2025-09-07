La Aemet activa el aviso amarillo en Canarias por calima

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado este domingo el aviso amarillo (riesgo) por calima en Canarias.
El polvo en suspensión o calima afecta a Lanzarote y Fuerteventura en su totalidad, mientras que en Gran Canaria se refiere a cumbres, este, sur y oeste de la isla, con una visibilidad de 3.000 metros, que afectará principalmente a las zonas altas orientadas al sur, aunque no se descarta que las reducciones también puedan registrarse en zonas bajas.
Con el aviso amarillo, indica la Aemet, no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.