La calima vuelve a Canarias y trae avisos amarillos de la Aemet: estas serán las islas más afectadas

La Aemet ha informado de la llegada de calima a Canarias a partir de este sábado
El Gobierno de Canarias activa la prealerta por calima: las zonas que podrían verse más afectadas
Imagen de archivo de calima en Tenerife. / Sergio Méndez
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de la llegada de polvo en suspensión a Canarias a partir de la tarde de este sábado 6 de septiembre, un fenómeno que se mantendrá hasta la medianoche del lunes día 8.

Según la previsión, la calima afectará especialmente a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con una visibilidad reducida a unos 3.000 metros y riesgo moderado con una probabilidad entre el 40% y el 70%.

En Gran Canaria, la reducción de visibilidad se registrará en las cumbres y en las zonas del este, sur y oeste, aunque no se descarta que llegue también a áreas bajas.

En Lanzarote y Fuerteventura, el polvo en suspensión impactará principalmente en las zonas altas orientadas al sur, pero podrá extenderse a otras áreas de la isla.

