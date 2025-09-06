La calima vuelve a Canarias y trae avisos amarillos de la Aemet: estas serán las islas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de la llegada de polvo en suspensión a Canarias a partir de la tarde de este sábado 6 de septiembre, un fenómeno que se mantendrá hasta la medianoche del lunes día 8.
Según la previsión, la calima afectará especialmente a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con una visibilidad reducida a unos 3.000 metros y riesgo moderado con una probabilidad entre el 40% y el 70%.
En Gran Canaria, la reducción de visibilidad se registrará en las cumbres y en las zonas del este, sur y oeste, aunque no se descarta que llegue también a áreas bajas.
En Lanzarote y Fuerteventura, el polvo en suspensión impactará principalmente en las zonas altas orientadas al sur, pero podrá extenderse a otras áreas de la isla.