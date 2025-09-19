La Laguna anuncia un plan de actuación “urgente” para controlar los vertidos en el litoral

El Pleno de La Laguna aprobó ayer por unanimidad una moción presentada por Unidas se puede para reforzar el control de vertidos en el litoral del municipio. Una sesión que comenzó con la toma de posesión como concejal del grupo municipal de CC de Alberto Jorge de la Rosa, tras la renuncia del acta presentada por Miguel García.
Entre las acciones recogidas en la moción aprobada está “poner en marcha un plan de actuación urgente para la revisión de todos los puntos de vertido que sean de competencia municipal” con el objetivo de “la subsanación de cuantas deficiencias se detecten”.
Asimismo, a través de Urbanismo, se instará “a las entidades privadas” sin autorización recogidas en el informe publicado hace unas semanas por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias “a la búsqueda inmediata de soluciones que impidan estos vertidos”.
La moción responde al último informe elaborado por dicha consejería regional, que actualiza el censo de vertidos (autorizados, no autorizados y en trámite) en Canarias, contando el municipio con varios cercanos a las zonas de baño.
En respuesta a este informe, el concejal de Medio Ambiente, Domingo Galván, desgranó los datos de otro elaborado desde el área de Aguas, con el edil Ángel Chinea al frente, en el que se detallan los puntos de vertido identificados en el litoral lagunero y actualiza su situación administrativa y titulación.
Como observaciones generales, indicó, “la mayoría de los vertidos se encuentran autorizados o en trámite ante los organismos competentes”, entre ellos todos los de titularidad municipal, aunque existen algunos privados que no están regulados o de los que se desconoce su situación “y en base a la moción vamos a reforzar el trabajo de investigación”, añadió. Además, el informe apunta también que “se detecta una pequeña discrepancia censal”, como en el caso del aliviadero de Bajamar, de titularidad municipal pero ya condenado, explicó el edil, por lo que se trabajará en la actualización del censo del Gobierno.
La moción también recoge que se instará a la creación de una mesa de trabajo entre todos los implicados (Ayuntamiento, Gobierno y representantes de los espacios privados) “para la puesta en común de propuestas de actuación”, y se reforzará “el servicio de laboratorio de la concejalía de Sanidad para continuar desarrollando labores de detección de vertidos, así como de la calidad del agua del mar”, entre otras medidas.
Por otra parte, el Pleno aprobó por mayoría, con solo el voto en contra de Vox, otra moción de Unidas, con enmienda del Gobierno local (PSOE-CC), para la creación de una red de refugios climáticos, habilitando espacios públicos climatizados de acceso gratuito y mejorando zonas verdes.
Además, se estudiará “la colocación de elementos que permitan instalar toldos temporales para las vías urbanas de mayor tránsito peatonal para los momentos de altas temperaturas”; así como “toldos o marquesinas en zonas recreativas como los parques infantiles o la instalación de fuentes de agua potable en puntos estratégicos”.
También salió adelante por mayoría, con la abstención de Vox, PP y el concejal no adscrito, una moción presentada por Drago Verdes Canarias, con enmienda de adición del gobierno local, en la que se manifiesta el “compromiso” del Ayuntamiento “con la defensa de la paz, los derechos humanos y de cualquier pueblo del mundo a existir en libertad, rechazando de pleno la agresión genocida del estado de Israel contra la población civil de Palestina”.
El texto acordado también plantea no permitir que se celebren en el municipio eventos musicales ni participen artistas financiados con fondos tipo KKR, ni comprar o vender terrenos, viviendas o cualquier otro tipo de propiedades a fondos de inversión israelíes, así como solicitar a las federaciones deportivas el rechazo a que equipos israelíes participen en competiciones en el municipio.
En cuanto a este último punto, la concejala de Unidas Idaira Afonso recordó que varias formaciones “ya nos hemos opuesto” al partido del 14 de octubre entre el CB Canarias La Laguna Tenerife y el club israelí Bnei Herzliya. El portavoz del PSOE y concejal de Deportes, Badel Albelo, indicó que el Ayuntamiento no tiene competencias en estas competiciones deportivas pero que, de celebrarse, no habrá representación municipal.
Mientras, Vox volvió a traer al Pleno el tema de la inmigración, planteando en una moción una consulta popular sobre la apertura de centros de acogida de menores en el municipio, lo que provocó un acalorado debate. La secretaria del pleno informó de que la petición de esta consulta excedía el límite que establece la ley, por diversos motivos. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, indicó que permitía el debate de la moción por “el derecho de la participación ciudadana” pero llegado el momento de la votación, “haciendo mío el informe in voce de la secretaria, retiro del orden del día esta moción”, indicó, por lo que no se votó.
Durante su debate, la concejala Idaira Afonso de Unidas propuso que se desarrolle “un informe jurídico sobre los límites de debate político y lo que consideramos delitos de odio que de forma recurrente se están repitiendo en el pleno, desde la entrada de la extrema derecha”. Y que tras ese proceso de información jurídica se acuerde que el Consistorio lleve de oficio al juzgado dichos discursos.
En el apartado de ruegos, Afonso también propuso que, de cara al pleno de octubre, se trabaje de manera conjunta en un pronunciamiento de rechazo y condena ante este tipo de bulos y desinformación firmado por los concejales, y se recupere la red antirrumores. El alcalde respondió que ya “se trabaja en un documento conjunto que a través de la presidencia de la comisión que representa la proponente de este ruego, se les hará llegar al resto de formaciones para su aprobación”.
800.000 euros a Fiestas
Por otro lado, durante el pleno se aprobaron varias modificaciones presupuestarias, una por 1,5 millones que, según denunció la oposición, contenía 800.000 euros para el área de Fiestas, que alcanza ya una partida total “récord” de cerca de ocho millones, dando de baja partidas en otras áreas. La concejala de Hacienda, Paqui Rivero, defendió que el presupuesto de Fiestas solo supone el 2,65% del total y que las partidas dadas de baja son de proyectos imposibles de ejecutar este año.