El nuevo pabellón de Tenerife: 10.000 espectadores, con 800 aparcamientos y “bien conectado”

La Laguna contará en Las Mantecas con un nuevo pabellón deportivo y multifuncional, con un aforo para 10.000 personas, y que podrá albergar, además de competiciones deportivas, también conciertos, ferias o congresos, entre otros, y que tendrá también un parking subterráneo para unas 800 plazas.
El edificio se ubicará en una parcela de más de 40.000 metros cuadrados, ocupando unos 10.000 metros cuadrados y el resto se destinará a un parque deportivo con espacios libres, jardines y áreas deportivas.
Así lo anunció esta mañana el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, en un acto en el que también explicó que ya se trabaja en una modificación menor del PGO para este solar, y que paralelamente se hará un concurso internacional de ideas para el desarrollo del proyecto del pabellón, que se prevé que pueda tener un coste en torno a los 32 millones.