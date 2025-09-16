La Monja: la parcela abandonada en Santa Cruz que tendrá nuevas calles y aparcamientos

El Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer, en Junta de Gobierno, el contrato de obra para urbanizar la unidad de actuación Suroeste 10 La Monja, ubicada en la zona conocida como El Lomo, en Barranco Grande. La empresa Geocan será la encargada de ejecutar el proyecto por casi 555.000 euros y un plazo de actuación de cuatro meses. Trabajos que, según las previsiones municipales, comenzarán en el último trimestre de este año.
El proyecto, pendiente desde 2022, salió a licitación el pasado 9 de junio incluido en el programa de inversión Suroeste Avanza, contando con un presupuesto base de 616.826 euros, que finalmente ha sido asignado por unos 62.000 euros menos de lo previsto. La urbanización de la zona permitirá que este entorno cuente con nuevas calles, que sumen aparcamientos, además de resolver problemas de filtraciones y humedades en las viviendas contiguas a los solares municipales que se ubican en ese entorno.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, subrayó que “con las obras de urbanización de esta parcela se consigue dar cumplimiento a un compromiso con los vecinos de la zona, que de esta manera dispondrán de las aceras adecuadas, al tiempo que se vallará todo su perímetro para que se mantenga el espacio limpio y en condiciones”. Aseguró, además, que “la licitación de estas obras supondrá un nuevo paso en el desarrollo de este enclave del municipio”.
Por su parte, el concejal de Obras y del distrito Suroeste, Javier Rivero, reiteró que “esta actuación en La Monja, en Barranco Grande, responde a la intención del gobierno municipal de disponer de estas parcelas con la necesaria urbanización, pues conseguimos que no se conviertan en lugares donde se depositen basuras o restos, a la vez que se le incorporan todos los servicios que deben tener las parcelas urbanizadas y con la calificación de urbanizables”.
Así será La Monja
El edil apuntó que “la urbanización de La Monja es una de las pocas unidades de actuación donde el suelo es 100% municipal, lo que ha permitido desarrollarla sin complicaciones ni afectando a privados. El suelo que resulte de la urbanización y la creación de nuevas calles es municipal y residencial, pero se encuentra en una zona totalmente colmatada y sin espacios públicos como una simple plaza, por lo que nuestro compromiso tras varias reuniones con los residentes es hacer las obras de la urbanización y crear aparcamiento en superficie y espacios de encuentro vecinal, de forma provisional”.
Esta inversión tiene como objetivo “resolver problemas de filtraciones y humedades a las viviendas contiguas a este suelo municipal”, recordó. Asimismo, el ámbito total de la actuación incluye los servicios de abastecimiento, saneamiento, pluviales, alumbrado público, telecomunicación, baja tensión y jardinería. El proyecto busca habilitar parcelas de suelo urbano edificable capaces de alojar nuevas viviendas, a la vez que mejorar la trama urbana existente. Los trabajos incluyen la calle Primera La Monja, así como la creación de una nueva vía, con salida a La Monja.