La Vuelta a España no pasará por La Laguna: “Nos vamos a posicionar frontalmente en contra”

El alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha asegurando este miércoles en la Radio Canaria que desde Gobierno local se posicionarán “frontalmente en contra” de una hipotética celebración de La Vuelta en Aguere.
Las declaraciones del regidor lagunero se producen un día después de que el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, confirmara que la corporación insular mantiene su interés en albergar etapas de la prueba ciclista más importante del país.
“Le diríamos al Cabildo que nuestro rechazo es total y absoluto”, insistió Gutiérrez. Asimismo, reconoció que no entiende cómo se puede pensar en que este tipo de movimientos o expresiones nos vamos a ganar un “puñado de votos”.
“Rechazo absoluto”
El alcalde lagunero asevera que existe un “rechazo absoluto” en Tenerife respecto al genocidio en Gaza por parte de Israel.
En este sentido, tampoco comprende por qué desde las instituciones públicas se está “blanqueando” que la participación de equipos que están subvencionados “por estos genocidas” en “nuestras competiciones”.
La Vuelta se disputó entre el 23 de agosto y el 14 de septiembre. Fue ganada por Jonas Vingegaard tras dominar varias etapas, incluida la decisiva etapa de montaña hacia La Bola del Mundo. Sin embargo, la última jornada en Madrid fue suspendida por las protestas pro-palestinas que bloquearon el recorrido.