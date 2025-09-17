El largometraje ‘Oscar, una pasión surrealista’ se proyecta mañana en Málaga, coincidiendo con la retrospectiva de Domínguez en el Museo Picasso

Este jueves 18 de septiembre, el emblemático cine Albéniz de Málaga proyectará la película Oscar, una pasión surrealista, inspirada en la vida del pintor Óscar Domínguez, natural de Tenerife, que desarrolló la mayor parte de su vida artística en París. Coetáneo y amigo de Pablo Picasso, Domínguez vivió exiliado hasta su muerte en 1957 en la capital francesa.
La película, dirigida por el canario Lucas Fernández, se proyecta en el marco de la retrospectiva que dedica el Museo Picasso de Málaga a la obra del pintor nacido en Tenerife. Esta ambiciosa exposición acoge una gran muestra antológica de Óscar Domínguez, quien fusionó en su pintura la iconografía subversiva y radical del surrealismo, con un lenguaje original y visionario alimentado de las imágenes sorpresivas de la naturaleza de su isla natal. La exposición, abierta al público hasta el 13 de octubre, reúne unas 120 obras, procedentes de diversas instituciones públicas y privadas nacionales y extranjeras. Además de las obras cedidas en préstamo por el museo TEA Tenerife Espacio de las Artes –entre ellas Le dimanche (1935), Los sifones (1938) o el Autorretrato con Cabeza de toro (1941)–, la exposición cuenta con obras procedentes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) de Madrid, del Museo de Bellas Artes de Bilbao, de la fundación gallega ABANCA, del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), de la Fundación Telefónica, de la Fundación CajaCanarias, de la Fundación Mapfre, de la Colección LM de La Laguna (Tenerife), de la Fundación María José Jove (A Coruña), de la Fundación Canaria para la Formación y Mecenazgo (Funcafym) y la Colección del Gobierno de Canarias. También colaboran el Museo Cantini de Marsella, la colección alemana Ulla y Heiner Pietzsch de Berlín y la Berlinische Galerie, y el Heine Onstad Kunstsenter de Oslo. Esta exposición comisariada por Isidro Hernández, conservador de la Colección TEA Tenerife, recorre la multiplicidad creativa de Domínguez a lo largo de su amplia trayectoria.
‘El arte como exilio, París como refugio’
Oscar, una pasión surrealista es un drama biográfico que explora la vida del pintor español Óscar Domínguez, figura clave del movimiento surrealista. La película se centra en su tormentosa relación con el arte, sus conflictos personales y su vinculación con figuras como Pablo Picasso y André Breton. Con una narrativa no lineal y un estilo visual inspirado en la estética surrealista, Fernández fusiona realidad y fantasía para retratar la mente creativa del artista.
La película está protagonizada por Joaquim de Almeida (en el papel de Domínguez), Victoria Abril, Emma Suárez, Jorge Perugorría, Toni Cantó, Jack Taylor y Paola Bontempi. Se ha estrenado en más de una veintena de países y, en la actualidad, forma parte del catálogo de Televisión Española y Movistar.
Esta obra cinematográfica cuenta con un notable palmarés de premios internacionales. Fue seleccionada para participar en más de una quincena de certámenes y obtuvo el premio a la mejor película en el Festival de Cine de Oporto, donde también obtuvo el galardón al mejor actor para su protagonista, Joaquim de Almeida. En el Festival de Cine de París fue distinguida con el premio al mejor guion, y obtuvo el de mejor película en el Festival Cine-Arte de Zaragoza.
La proyección de la película será a las 20.30 horas en la sala número 3 del cine Albéniz, en el centro de Málaga, y la entrada será gratuita hasta completar aforo. Al término de la proyección, se celebrará una mesa redonda bajo el lema El arte como exilio, París como refugio, en la que participarán el director del largometraje, Lucas Fernández; el conservador de audiovisuales del TEA, Emilio Ramal, y otros especialistas en la obra de Picasso y del pintor de origen canario.