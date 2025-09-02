el jardín

Logran grabar uno de los fenómenos naturales que más asombra de Canarias como nunca antes: “Genera este efecto; una maravilla”

El fenómeno se produce cuando las nubes, empujadas por el viento, logran superar la ladera oriental y se deslizan por la vertiente opuesta, generando un efecto visual que recuerda a una cascada blanca
Logran grabar uno de los fenómenos naturales que más asombra de Canarias como nunca antes
Frame del vídeo de Víctor Yanes, compartido en X por el perfil Meteo Tenerife. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El cielo volvió a regalar un espectáculo natural en La Palma. Este martes, 2 de septiembre, una brutal cascada de nubes descendió sobre el Valle de Aridane, dejando imágenes que muchos describen como “un manto de algodón”.

El fenómeno se produce cuando las nubes, empujadas por el viento, logran superar la ladera oriental y se deslizan por la vertiente opuesta, generando un efecto visual que recuerda a una cascada blanca.

  1. Un canario viviendo en Madrid compara cómo es hacer una cola en la Península: “En Canarias nos conocemos todos”
  2. Apocalipsis en Tenerife: así quedarían el Teide, Anaga y los espacios más emblemáticas de la Isla, según la IAApocalipsis en Tenerife: así quedarían el Teide, Anaga y los espacios más emblemáticas de la Isla, según la IA

La escena, captada en vídeo por Víctor Yanes y compartida en X por Meteo Tenerife, no tardó en llamar la atención en redes sociales, donde los usuarios destacaron la belleza de este fenómeno meteorológico que combina la fuerza de la atmósfera con el singular relieve de la Isla Bonita.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas