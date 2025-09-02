Logran grabar uno de los fenómenos naturales que más asombra de Canarias como nunca antes: “Genera este efecto; una maravilla”

El cielo volvió a regalar un espectáculo natural en La Palma. Este martes, 2 de septiembre, una brutal cascada de nubes descendió sobre el Valle de Aridane, dejando imágenes que muchos describen como “un manto de algodón”.
El fenómeno se produce cuando las nubes, empujadas por el viento, logran superar la ladera oriental y se deslizan por la vertiente opuesta, generando un efecto visual que recuerda a una cascada blanca.
La escena, captada en vídeo por Víctor Yanes y compartida en X por Meteo Tenerife, no tardó en llamar la atención en redes sociales, donde los usuarios destacaron la belleza de este fenómeno meteorológico que combina la fuerza de la atmósfera con el singular relieve de la Isla Bonita.
