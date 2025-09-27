Los Silos se moviliza por la reapertura de su piscina municipal

El municipio tinerfeño de Los Silos vivió una de las protestas más numerosas de los últimos años. Cientos de vecinos salieron a la calle para exigir la reapertura de la piscina municipal, un espacio que permanece cerrado desde hace varios años y cuya situación preocupa a la población local.
Familias, mayores y jóvenes participaron en una marcha que convirtió las principales calles del pueblo en un escenario reivindicativo. Con pancartas y camisetas alusivas, reclamaron la recuperación de una instalación que muchos consideran parte esencial de la identidad silense.
Entre los mensajes más repetidos estuvo el rechazo a una posible demolición de la piscina, así como la exigencia de soluciones por parte de las administraciones. Los manifestantes recordaron que este espacio no solo ofrecía ocio, sino que también era punto de encuentro social y deportivo.
La movilización, que sorprendió por su alta participación en un municipio pequeño, reflejó el sentir general de que la piscina es un patrimonio colectivo que no puede perderse. Con consignas directas y un ambiente reivindicativo, Los Silos volvió a dejar claro que no renuncia a recuperar uno de sus símbolos.