El Hierro cuenta con una nueva delicia: así es la primera mantequilla artesanal con un ingrediente muy ligado a Canarias

La producción de la nueva mantequilla permite aprovechar mejor la materia prima
Una pareja de jóvenes ganaderos de El Hierro ha sacado al mercado un producto novedoso en la Isla: la primera mantequilla artesanal de cabra elaborada en El Hierro.

Según ha informado Televisión Canaria, el proyecto surge tras varios años dedicados a la producción de quesos. Ahora, con esta nueva iniciativa, los productores apuestan por diversificar su actividad con una elaboración innovadora que se suma a la tradición quesera insular.

Se trata además de una de las pocas mantequillas artesanales de cabra existentes en Canarias, lo que refuerza su carácter singular en el Archipiélago.

La producción de este nuevo artículo no solo amplía la gama de sabores derivados de la leche de cabra, sino que también permite optimizar los recursos del proceso quesero, aprovechando mejor la materia prima disponible en la explotación.

