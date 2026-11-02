Las dos tartas de queso de Canarias que pueden convertirse mañana en la mejor de España

Canarias tendrá dos representantes en la gran final de La Mejor Tarta de Queso de España 2026, que se celebrará mañana martes, 3 de noviembre, en Boadilla del Monte (Madrid). Los establecimientos Ghio’s Burger Crafters, de Santa Cruz de Tenerife, y La Cheesecakería, de Las Palmas de Gran Canaria, competirán frente a otras 13 propuestas para conseguir el primer puesto de este certamen gastronómico.
La final tendrá lugar en las cocinas de El Puerto del Escondite, en la Ciudad Financiera del Grupo Santander, donde un jurado especializado evaluará las elaboraciones. La cata a ciegas comenzará a las 18.30 horas y la entrega de premios está prevista para las 20.30 horas, cuando se conocerá la tarta ganadora.
Las dos candidaturas canarias han conseguido clasificarse entre las 15 finalistas procedentes de 11 comunidades autónomas, después de superar una primera fase desarrollada entre el 8 y el 25 de octubre. Durante ese periodo, las propuestas fueron valoradas mediante los votos del público y las evaluaciones del equipo de inspectores de la organización.
Las dos tartas de queso de Canarias que aspiran al premio
La representación canaria llega a la final con dos elaboraciones que comparten una apuesta por el protagonismo del queso, la cremosidad y los ingredientes del Archipiélago, aunque presentan recetas diferentes.
Ghio’s Burger Crafters (Tenerife): ‘Origen’
El establecimiento tinerfeño competirá con Origen, una tarta de queso elaborada a partir de una receta propia en la que los quesos artesanos canarios de cabra y oveja son los principales protagonistas.
Según explica el establecimiento, su propuesta busca encontrar el equilibrio entre la intensidad del queso, una textura muy cremosa y un ligero punto salino que permite potenciar su sabor.
El horneado es otro de los elementos fundamentales de la elaboración, ya que aporta profundidad al conjunto mientras mantiene un interior especialmente cremoso. La receta apuesta por un dulzor moderado para evitar que otros sabores oculten el carácter de los quesos utilizados.
Entre sus ingredientes destacan los quesos artesanos canarios de cabra y oveja, nata, huevos, miel, azúcar, maicena y sal.
Desde Ghio’s Burger Crafters describen su creación como una cheesecake aparentemente sencilla, sin artificios, en la que buscan destacar tres elementos: el queso, la textura y el producto canario.
La Cheesecakería (Gran Canaria): ‘Majada’
La segunda representante del Archipiélago es La Cheesecakería, que acudirá a la final con Majada, una tarta de queso que incorpora dos ingredientes especialmente vinculados a Lanzarote.
La elaboración parte de una receta clásica de cheesecake a la que se añade queso de cabra semicurado de Lanzarote, responsable de aportar un sabor más intenso y una personalidad propia, sin perder la cremosidad característica del postre.
Otro de sus elementos distintivos es la Flor de Sal de Janubio, utilizada en pequeñas cantidades para potenciar el sabor del queso y equilibrar el conjunto.
La receta incluye queso crema, queso de cabra semicurado de Lanzarote, nata, huevos, azúcar y flor de sal de Janubio.
A diferencia de otras propuestas que incorporan coberturas o acompañamientos, Majada prescinde de toppings y salsas. El objetivo es que el queso sea el protagonista y que el resultado dependa de la calidad del producto, la textura y el punto de horneado.
Con esta elaboración, sus creadores buscan representar sus raíces y llevar a la competición nacional una parte de la identidad gastronómica de Lanzarote.
Un jurado especializado elegirá la mejor tarta de queso
Las dos propuestas canarias competirán frente a elaboraciones de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cataluña, País Vasco, Madrid, Asturias, Aragón y Murcia.
Entre los participantes figuran recetas con caramelo salado y palomitas, membrillo y otras combinaciones que reinterpretan la tradicional tarta de queso.
La decisión final corresponderá a un jurado formado por siete profesionales vinculados a la gastronomía, la pastelería y la comunicación gastronómica.
Entre sus integrantes figuran Andrea Tumbarello, chef del restaurante Don Giovanni; David Torreblanca, profesional especializado en pastelería; y Julio Blanco, fundador de Pomme Sucre y reconocido como Mejor Repostero de España en 2012.
También participarán María Covarrubias, pastelera reconocida en Madrid Fusión; Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España; Pablo Cabezali, conocido en redes sociales como Cenando con Pablo; y Puy Vélez, vinculada a Moulin Chocolat y The Patissier.
Cuándo se conocerá la mejor tarta de queso de España
La jornada del martes, 3 de noviembre, tendrá dos momentos principales: la cata a ciegas, a las 18.30 horas, y la entrega de premios, a las 20.30 horas.
Además de los tres premios principales, la organización entregará reconocimientos complementarios, como Cheesecake Audacious, Best Cheesecake Delivery by Glovo y premios por comunidades autónomas.
El campeonato, que celebra su primera edición, está organizado por Fenicia Marketing Gourmet, con Glovo como patrocinador oficial y Hostelería de España como colaborador institucional.
Ghio’s Burger Crafters y La Cheesecakería conocerán este martes si alguna de sus elaboraciones consigue el título de Mejor Tarta de Queso de España 2026, después de haber superado la selección inicial y alcanzar la final nacional.